L'exposition-rétrospective David Hockney s'installe à Aix-en-Provence pour quatre mois

C'est une exposition très attendue qui débute ce samedi au musée Granet d'Aix-en-Provence. Des centaines d'oeuvres de David Hockney, dont certaines inédites en France, sont présentées dans une rétrospective sur la carrière de l'un des artistes vivants les plus cotés au monde. Plus de 700m2 sont consacrés à Hockney, pour cette exposition installée à Aix-en-Provence jusqu'au 28 mai.

Initialement prévue à l'été 2021, l'exposition avait été repoussée à cause de la pandémie de Covid, le musée souhaitant qu'elle puisse "avoir le retentissement qu'elle mérite", explique à l'AFP Bruno Ely, conservateur en chef.

Les oeuvres viennent principalement de la collection de la Tate au Royaume- Uni, mais aussi de collections particulières. Aix est la dernière étape d'une tournée européenne qui les a déjà menées à Bruxelles, Vienne et Lucerne (Suisse).

De sa naissance en 1937 à son installation en Normandie en 2019

L'exposition qui compte neuf sections commence dans l'escalier du musée, recouvert d'une chronologie inversée de la vie de David Hockney : de son installation en Normandie en 2019 jusqu'à sa naissance en 1937 à Bradford, au Royaume-Uni.

My Parents, 1977 - @David Hockney - Tate

A l'étage, le visiteur est ensuite plongé dans les premières peintures et gravures de l'artiste, au début des années 1960.

"A cette époque, Hockney a du mal à s'inscrire dans les oeuvres contemporaines, ne faisant pas d'art abstrait, qui est la tendance dominante", raconte Bruno Ely.

Connoisseur, lithographie 1969 - @David Hockney - Richard Schmidt

Des oeuvres mondialement connues

Hockney évoque notamment son homosexualité, encore interdite par la loi au Royaume-Uni. D'abord de manière cryptée, par des morceaux de citations trouvées dans des toilettes publiques, puis en représentant des hommes nus.

On plonge ensuite au milieu des années 1960, lorsque Hockney s'installe à Los Angeles et découvre du ciel des "haricots bleus innombrables" : les piscines, dont le jeu de transparence "le fascine", selon M. Ely.

Man in Shower in Beverly Hills, 1964 - @David Hockney - Tate

En 2018, l'une de ses piscines deviendra le tableau le plus cher d'un artiste vivant: "Portrait of an Artist (Pool with two figures)", qui représente un homme observant du bord un autre sous l'eau, est adjugé à plus de 90 millions de dollars.

Et si l'on croit apercevoir un peu de Picasso ou de Bacon dans certains tableaux, la dernière salle est consacrée à deux autres de ses grands "maîtres" ayant vécu en Provence. Y sont présentés deux oeuvres hommages encore jamais vues en France: une version des "Joueurs de cartes" de Cézanne (1839-1906) par Hockney et une autre de la "Chaise" de Van Gogh (1853-1890).