Saint-Étienne, France

Les débuts de l'exposition "Histoires de derbys" au musée des Verts n'ont pas été faciles : deux semaines à peine après son inauguration, les Verts subissaient une défaite catastrophique face à Lyon, 5-0 à Geoffroy Guichard. Ce derby cauchemardesque et les résultats en berne qui ont suivi n'ont pas donné envie aux Stéphanois de visiter cette exposition. La ferveur n'était plus vraiment là.

Les Verts ont gagné plus de derbys que les Lyonnais

Depuis quelques semaines, les résultats reviennent pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Alors à une semaine du derby, les supporters n'hésitent plus : ils sont plus nombreux à venir découvrir l'exposition sur l'histoire du derby entre Saint-Etienne et Lyon. Pour Cédric, c'est simple "De toute façon, on est supporter ou on l'est pas. Et puis là c'est sûr, on va gagner. On est prêt !"

D'autant que l'exposition fait du bien au moral : elles rappellent qu'au classement des victoires et des défaites, l'ASSE est toujours devant l'OL.

Tout ce qui a été fait avant, c'est quelque chose qui est ancré !" Didier, supporter des Verts.

Sauf que le traumatisme est bien là dans les esprits, la plaie n'est pas totalement refermée. Didier a quand même réussi à mettre la défaite de côté pour venir : "Tout ce qui a été fait avant, c'est quelque chose qui est ancré ! La raclée qu'on a pris ... c'est pas grave ... C'est toujours là !"

Revoir ce passé défiler dans l'exposition, ça ne donne qu'une envie : aller chercher la victoire à Lyon dimanche, pour surmonter une bonne fois pour toute la défaite du 5 novembre.