L'exposition Velázquez au musée des Beaux Arts "a permis aux Orléanais de se réapproprier ce chef d'œuvre"

Pendant six mois, l'exposition Velázquez a attiré amateurs et passionnés d'histoire de l'Art au musée des Beaux Arts d'Orléans. Avec une trentaine de tableaux, l'exposition permettait de recontextualiser et questionner le "Saint Thomas", œuvre emblématique du peintre espagnol du XVIIIe siècle.

L'exposition Velázquez au musée des Beaux Arts d'Orléans se termine ce dimanche soir. Depuis le 5 juin, une trentaine de tableaux venaient enrichir, contextualiser et questionner le tableau de Saint Thomas attribué au peintre espagnol du XVIIe siècle. Un tableau qui, lui, fait partie de la collection permanente du musée d'Orléans. Pour accompagner et expliquer ces œuvres, des documents scientifiques venaient apporter un contexte supplémentaire à l'œuvre de Velázquez.

Corentin Dury, le conservateur chargé des collections anciennes du musée des Beaux Arts, estime que cette exposition "a permis aux Orléanais de se réapproprier ce chef d'œuvre. Le Saint Thomas est connu dans le monde entier et c'est une œuvre qui, à Orléans, manquait un petit peu de célébrité".

Au cœur de cette exposition : le Saint Thomas de Velazquez, l'une des œuvres les plus célèbre du peintre espagnol. Ce tableau fait partie de la collection permanente des Beaux Arts d'Orléans. © Radio France - Cécile Da Costa

Cette exposition Velázquez, c'était tout d'abord un travail de reconstitution ?

Tout à fait, une forme d'enquête fait à la manière policière, si j'ose dire. On part d'un tableau et on essaye de redécouvrir complètement son histoire, le contexte de sa création et surtout, puisque ce tableau faisait partie d'une série et on essaye évidemment de montrer comment les historiens depuis un siècle et la découverte du Saint Thomas en 1920 ont tenté de retrouver les autres apôtres de la série de Velázquez. Parfois, on a fait des propositions sur lesquelles on est revenu par la suite. Il y a des hypothèses qui sont encore incertaines, d'autres qui ont été découvertes en cours d'exposition. Plutôt que de montrer les conclusions de cette exposition, on présente au contraire l'ensemble des questionnements qui ont eu lieu, tout en laissant l'opportunité au public de lui aussi se faire une opinion.

C'est une exposition qui a rencontré beaucoup de succès en six mois ?

Ce qui est certain, c'est que l'exposition Velázquez a attiré beaucoup de monde. La première chose à se rappeler, c'est que c'est la première exposition inaugurée par le musée après les périodes de confinement et de fermetures successives des musées. Il y a eu un très bel engouement, que ce soit des Orléanais, des Français et même des internationaux qui ont tenu à découvrir ce tableau. On a essayé aussi de montrer vraiment des choses inédites. Par exemple, un tableau d'apôtre, qui a été rapproché dès 1927 de notre tableau de Saint Thomas, n'avait jamais été montré avec lui. Et pourtant, ça fait plus d'un siècle qu'on compare ces deux tableaux dans des textes, dans des livres, et jamais la comparaison n'avait été faite en les mettant en relation dans un musée. Donc, on a tenu à pouvoir créer ce dialogue.

L'exposition se termine, mais un tableau va jouer les prolongations à Orléans...

Les propriétaires du Saint-Simon, le tout dernier tableau ajouté dans l'exposition puisque Guillaume Kientz [Directeur de l’Hispanic Society Museum & Library] avait proposé, un mois après l'ouverture de l'exposition, que ce tableau puisse faire partie de la série des apôtres de Velázquez. Nous avions donc eu la chance de l'intégrer à l'exposition. Et les propriétaires ont accepté de nous faire encore confiance vis à vis de ce tableau. Le tableau va rester cinq ans au musée d'Orléans. Donc, nous allons revoir un petit peu l'accrochage du Saint Thomas dans les salles du musée pour qu'il puisse dialoguer avec ce Saint Simon et que le public du musée puisse, avec des historiens de passage, continuer à se poser la question : "est-ce que ce Saint Simon est une redécouverte de la série des apôtres de Velázquez ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut le considérer comme un tableau sévillan qui a été inspiré par les tableaux de Velázquez ?" Une question absolument incroyable.

Portrait de Saint Simon, une œuvre prêtée pour l'exposition aux Beaux Arts, qui restera finalement cinq ans au musée d'Orléans. Il présente des similitudes avec le Saint Thomas de Velazquez. © Radio France - Cécile Da Costa