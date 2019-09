L'exposition Yan Pei-Ming prolongée au musée des Beaux Arts de Dijon

165 000 visiteurs ont découvert le Musée des beaux Arts rénové à Dijon et les œuvres de Yan Pei-Ming. L'artiste prolonge son exposition gratuite jusqu'au 28 octobre.

dijon

Plus de 165 000 personnes ont visité le Musée des Beaux Arts de Dijon depuis sa réouverture au printemps dernier. Yan Pei-Ming, le premier artiste invité, prolonge d'un mois son exposition « L’Homme qui pleure » jusqu’au 28 octobre 2019.

François Rebsamen, le maire de Dijon a demandé à l'artiste international cette prolongation pour offrir gratuitement aux visiteurs la possibilité d'admirer "ces peintures qui traitent des émotions et de la révolte ressenties face à la brutalité du monde et sa douleur après des drames intimes et familiaux" .

Yan Pei-Ming rencontrera les amateurs d'arts le samedi 21 septembre à 15h00 au musée des Beaux-Arts de Dijon. pour une séance de dédidaces