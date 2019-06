Saint-Just-Saint-Rambert : l’extension du cinéma de retoquée par la Commission nationale d’aménagement cinématographique

Saint-Just-Saint-Rambert, France

Le projet passait mal dans les communes voisines. Six recours avaient donc été déposés contre le projet d'extension du cinéma Family à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), passant de sept à neuf salles, de 1270 à 1780 places. À commencer par la ville de Saint-Étienne et ses cinéma, les Méliès, Alhambra et Camion rouge. Rejoints ensuite par le Rex de Montbrison et le Véo Grand Lumière de Saint-Chamond.

La Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) et la médiatrice du cinéma, avaient émis des avis négatifs. La Commission nationale d’aménagement cinématographique a donc tranché et rejeté le projet du Family qui restera à sept salles.

Marc Chassaubenne, adjoint stéphanois chargé de la culture, estime que "cette décision de la commission est cohérente et va permettre d’éviter une situation de concurrence préjudiciable à tous les cinémas du secteur".