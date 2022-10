L'extraordinaire fonds photographique de la famille Deval remis aux archives de Valence

La famille de photographes Deval a remis aux archives de Valence plus de 80.000 pièces, photos, négatifs et plaques de verre. Des clichés qui retracent l'histoire de la ville et de ses habitants depuis 1949.

Il aura fallu plusieurs jours pour tout transporter jusqu'aux Archives de la ville et de l'agglo de Valence au sous-sol de la médiathèque, place Latour Maubourg. Commencé vendredi, le déménagement s'est terminé ce lundi. Et pour cause. Ce sont plus de 80.000 pièces qui ont été données par la famille Deval. Ces photos et négatifs, voire plaques de verre pour les plus anciens clichés, ont été accumulés par la famille de photographes Deval, André puis son fils Pierre. Ce sont des témoignages précieux de l'histoire de Valence depuis 1949.

70 ans d'histoire de Valence

A l'heure de la remise aux Archives, Pierre Deval reconnaissait "un peu d'émotion". "C'est un fonds photographique très important" souligne le photographe, "c'était compliqué pour nous de le conserver et de l'exploiter. Je suis tellement heureux que cela puisse servir à Valence et aux Valentinois et qu'il y ait une pérennité dans le temps."

Les Archives estiment qu'il faudra au moins un an pour classer et référencer toutes ces photographies. Tous les documents seront ensuite accessibles au public.