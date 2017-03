"L'habit vert" d'Alain Decaux offert à la ville de Lille

Un an après la mort de l'écrivain et historien lillois Alain Decaux, sa famille a offert lundi à la ville de Lille son habit vert d'académicien.

Une cérémonie en l'hommage d'Alain Decaux était organisée ce lundi à Lille. L'historien et écrivain lillois est décédé à l'âge de 90 ans il y a tout juste un an. Une plaque commémorative a donc été dévoilée par le maire de Lille, Martine Aubry, en présence de la famille du nordiste. Une plaque située au n°2 de la rue Inkermann, près de la place de la République, sur la façade de l'immeuble où est né Alain Decaux en 1925.

Costume brodé de rameaux d'olivier

En même temps, la ville de Lille a reçu un précieux héritage : l'habit vert d'académicien d'Alain Decaux qui trône désormais dans la chapelle du musée de l'hospice comtesse dans le Vieux-Lille. Un élégant costume composé d'une veste et d'un pantalon noir brodé de rameaux d'olivier vert et or ainsi que d'un chapeau bicorne, noir brodé lui aussi.

Une émeraude qui appartenait à Sacha Guitry orne l'épée d'Alain Decaux © Radio France - Emma Sarango

A côté, l'épée d'académicien d'Alain Decaux, ornée d'une émeraude qui était sur la chevalière de Sacha Guitry, son mentor. Et des mots gravés : "Foi, liberté, tolérance". Ainsi qu'une phrase latine qui signifie : "à ceux qui me précèdent, à ceux qui m'accompagnent et à ceux qui me succéderont". Cette exposition donne aussi la place à des souvenirs d'enfance d'Alain Decaux : des photos de sa communion solennelle, ses bulletins scolaires, ses premiers écrits.

Conte de Monte-Cristo

A l'occasion de cette cérémonie, la veuve d'Alain Decaux, Micheline Pelletier Decaux, a offert un cadeau à l'école Quinet Rollin de Lille : 4 tomes du conte de Monte-Cristo, un tome de Cyrano de Bergerac, un tome de Jules Vernes. Des livres qui appartenaient à Alain Decaux mais qui avaient en fait été pris à la bibliothèque de l'école, par son grand-père qui y était instituteur !