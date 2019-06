L' Hermione arrive à Brest !

L'Hermione sera à Brest lundi. Son accostage quai Malbert est prévu entre 10h et 11h. Le trois-mâts restera amarré jusqu'à jeudi. Il est possible de le visiter ou d'embarquer pour aller à sa rencontre ou l'escorter pour son départ.

Brest, France

L'Hermione revient à Brest. Depuis sa reconstruction, c'est la quatrième fois que la célèbre réplique de la frégate du Marquis de La Fayette vient dans la rade de Brest et la troisième fois qu'elle accoste. Evidemment, il risque d'y avoir foule, car il y a toujours autant d’engouement autour de la frégate de la Liberté.

Aller la voir depuis la côte

Vous pouvez évidemment prévoir d'être sur un point de côte lundi matin, entre la pointe Saint Mathieu et la pointe du Minou, pour la voir naviguer et profiter du spectacle. Si les conditions de navigation sont bonnes et s'il n'y a pas de contretemps, L'Hermione devrait passer la pointe Saint Mathieu vers 10h et accoster quai Malbert à Brest vers 11h. A la pointe Saint Mathieu, vous risquez de la voir de façon un peu fugace. Pointe du Minou, le spectacle devrait durer un peu plus longtemps.

Embarquer, ou la visiter

Vous pouvez aussi embarquer pour aller à sa rencontre sur deux bateaux : le Brestoâ ou le Loch Monna. Il reste notamment des places sur le Brestoâ lundi matin, avec un départ prévu à 9h. A partir de lundi après midi, il sera aussi possible de visiter le pont supérieur de L'Hermione en compagnie de jeunes équipiers. Les visites se réservent sur le site de l'office de tourisme de Brest.

Pour rêver de l'Hermione historique à Brest en 1779

L'Hermione historique était déjà venue en 1779 à Brest. Alors, laissez-vous rêver en regardant ce gabier et ses 26 canons embarqués.