VIDEO - L'Hermione est arrivée dans le port de Bayonne pour réparations

L'Hermione est arrivée dans le port de Bayonne ce jeudi 16 septembre. La réplique de la frégate de La Fayette a salué le public en entrant dans l'Adour avec des coups de canon. Elle va rester quelques jours quai Castel à Anglet avant d'être mise en cale sèche pour un chantier de plus de six mois.

Elle est arrivée comme prévue vers 14h40 ce jeudi 16 septembre. Partie de son port d'attache de Rochefort mercredi 8 septembre, l'Hermione a fait son entrée dans le Port de Bayonne, accompagnée par des plaisanciers, et sous les regards de très nombreux badauds de chaque côté de l'embouchure. La réplique de la frégate de La Fayette, lorsqu'il était allé aider les États-Unis à se battre contre l'Angleterre en 1780, a tiré des coups de canons entre la tour des signaux et le port de plaisance d'Anglet devant des centaines de personnes.

Le navire remonte l'Adour pour s'amarrer quelques centaines de mètres plus loin sur le quai Castel à Anglet. L'Hermione va y rester quelques jours, à l'abri du public, pour décharger les éléments lourds du bord comme les canons par exemple avant sa mise en cale sèche le 20 septembre.

La visite du chantier sera possible

La frégate va rester plus de six mois au Pays Basque pour un gros chantier. Une sérieuse avarie a été repérée au niveau de la coque, sous la ligne de flottaison du fameux trois-mâts. "Les travaux pour réparer les dommages constatés à bord ne seront pas réalisables dans les six mois à venir", indique l'association Hermione - La Fayette qui gère le navire.

La bonne nouvelle, c'est qu'il sera possible de visiter ce chantier. Les modalités seront connues dans les prochains jours. C'est la première fois que l'Hermione s'arrête à Bayonne, après un passage au Pays Basque en 2018, où elle avait mouillé à Saint-Jean-de-Luz et à Pasaia. La réplique vogue depuis 2014, après 17 ans de construction.