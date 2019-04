La Rochelle, France

L'Hermione quitte La Rochelle et le port de La Pallice ce jeudi soir (18h). Mais elle ne quitte pas la Charente maritime tout de suite. La frégate sera au mouillage devant Rivedoux en attendant une fenêtre météo favorable. Elle partira au plus tard samedi matin en direction de Cherbourg, première étape de son grand périple "Normandie-Liberté". L'Hermione est restée trois semaines à La Rochelle, dans une forme de radoub du port de La Pallice, pour une remise en peinture de la coque.

Le meilleur point de vue : la cote sud de l'Ile de Ré.

Avant son grand départ, l'Hermione sera visible de l'Ile de Ré. Les meilleurs point de vue sont la cote sud, et la pointe ouest de l'ile. Elle partira ensuite pour un périple de plus d'un mois. Après Cherbourg, où elle est attendue le 4 mai entre 10 h et 11h, l'Hermione fera escale à Dieppe, Ouistreham, Saint Nazaire et Nantes (où elle sera en vedette avec le Bélem du festival Débord de Loire, du 23 au 26 mai). La frégate sera ensuite à Brest pour Rives de Seine du 7 au 16 juin. Elle participera à l'Armada de la Liberté à Rouen du 7 au 16 juin. Dernière étape à Honfleur du 17 au 19 juin. L'Hermione rentrera à Rochefort le 5 juillet.

On pourra suivre le trajet de l'Hermione depuis les deux charentes sur une carte de site internet. Le blog de l'Hermione racontera le voyage.