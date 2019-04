L'Hermione quitte Rochefort pour la Normandie

Rochefort, France

Un nouveau départ pour L'Hermione : la célèbre réplique de la frégate de Lafayette s'apprête à quitter ce jeudi sa forme de radoub du port de Rochefort, sur la Charente. Elle va d'abord mettre le cap sur La Rochelle pour une escale technique : trois semaines au port de commerce de La Pallice. Avant LE grand départ 2019 : celui vers la Normandie.

Ce jeudi, c'est à 3h50 du matin que L'Hermione quittera sa forme de radoub Napoléon III à Rochefort. Un horaire imposé par la marée haute. Elle passera ensuite au niveau du Pont Transbordeur 4h25, à 5h40 à Fouras - Port des Barques. Elle arrivera au port de La Pallice, à La Rochelle, vers 8h40. Elle y subira une escale technique, en cale sèche : une escale réglementaire de révision, cinq ans après sa mise à l'eau. Elle permettra aussi de donner un coup de jeune à la coque. Et il n'y aura aucune visite publique pendant cette escale.

INFO-DEPART du voyage #Hermione2019



Le 4 #avril, à 4 h du matin, L'Hermione sortira de sa forme de radoub #Napoléon III pour faire route vers le port de commerce de La Pallice. Les lève-tôt et les couche-tard seront les bienvenus !#Rochefort#RochefortOcéanpic.twitter.com/nSVAkVHbSR — L'Hermione (@LHERMIONE_SHIP) March 15, 2019

L'Hermione ne reprendra la mer à La Rochelle que le 27 avril. Direction Cherbourg, première étape de son voyage 2019 intitulé "Normandie Liberté", à l’occasion du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, "un symbole fort de l'amitié franco-américaine", note l'association - rappelons que L'Hermione originelle, construite à l'Arsenal de Rochefort, avait permis au marquis de Lafayette de venir aider les insurgés américains en 1780. Ce voyage vers la Normandie permettra ainsi à la réplique de boucler son tour de France des grands ports.

Escale prévue à Saint-Nazaire et Nantes

Elle sera ainsi à Cherbourg du 4 au 8 mai, dans le bassin du Commerce en plein cœur de la ville.

L'escale suivante la mènera à Dieppe, du 10 au 13 mai.

Puis Ouistreham Riva-Bella, du 14 au 17 mai. Ouistreham Riva-Bella, port situé au cœur des plages du débarquement, avec un passage sur le Canal de Caen et à proximité de grands sites historiques de la Seconde guerre mondiale : Pegasus Bridge et le château de Bénouville.

Le plan de navigation de l'Hermione en 2019 - L'Hermione-Lafayette

L'Hermione redescendra ensuite vers les Pays de la Loire, pour l'événement nautique Débord de Loire 2019 : à Saint-Nazaire, du 23 au 25 mai, elle sera amarrée au cœur de la ville, à quelques mètres de l’ancienne base sous-marine. Elle ira ensuite à Nantes, du 25 au 28 mai.

La frégate entamera enfin sa remontée de la Seine, en direction de Rouen. Elle s'arrêtera sur le port fluvial de Rives-en-Seine dans les boucles de la Seine, du 5 au 7 juin.

2 à 3 millions de visiteurs attendus à Rouen

Enfin L'Hermione arrivera à l’Armada de la Liberté, à Rouen, "une escale d’exception pour clôturer le tour de France", se réjouit l'association. Rouen, point d’orgue de ce Voyage 2019 : l’Armada de la Liberté, dont ce sera le 30e anniversaire, c'est le rassemblement maritime des plus grands voiliers du monde, du 6 au 16 juin 2019 : plus de 30 grands navires, bâtiments militaires internationaux, grands voiliers d’État et d’école. L'événement sera marqué par la montée et la descente de la Seine, le 6 et le 16 juin : 120 kilomètres à travers les paysages de la Normandie.

2 à 3 millions de visiteurs sont attendus à Rouen, "une fête unique en Europe", s'émerveille l’équipage de L’Hermione, qui se dit "enthousiaste" à l'idée d'y "participer pour la toute première fois".

Après cela, L'Hermione sera de retour à Rochefort le 5 juillet 2019.

L'Hermione en avril 2015 à La Rochelle © Radio France - Marie-Laurence Dalle

A chaque escale, des visites publiques sont possibles. Il est vivement conseillé de réserver !