L'Hermione repart en chantier en septembre à Bayonne

L'Hermione, la célèbre frégate de Lafayette construite à Rochefort, appareillera le 8 septembre pour Bayonne. Un voyage qui ne figurait pas à son agenda, mais nécessaire en raison de dégradations découvertes sur sa coque en bois au mois de juin lors de travaux d'entretien à La Rochelle. A l'époque une réparation temporaire avait été faite pour permettre au bateau d'assurer la saison estivale à Rochefort. Il s'agit maintenant de réparer définitivement cette faiblesse découverte au niveau de la coque, sous la ligne de flottaison, pour permettre au navire d'accomplir son prochain grand voyage Hermione 2022 - Explore France en europe du Nord.

Guillaume Normandin, directeur technique de l'association, montre la dégradation repérée et réparée sur la coque de l'Hermione. © Radio France - Maëlle Lenoir

Un chantier spectacle

Il n'était pas possible techniquement de faire cette réparation à Rochefort explique l'association : il n'y a pas de forme de radoub disponible pour mettre la coque du bateau à sec, et à La Rochelle, elles sont occupées ! D'où le choix de Bayonne, un port qui a l'avantage d'être accessible malgré le fort tirant d'eau du bateau. L'association souhaitait aussi garder la frégate en Nouvelle Aquitaine, et continuer à la faire visiter. A Bayonne, un chantier spectacle sera proposé au public, avec "un volet formation et insertion". Ce chantier est aussi "un clin d'œil à l'histoire maritime commune des deux villes" indique l'association : Bayonne et Rochefort sont en effet les deux seuls ports choisis par Colbert en 1666 pour établir des arsenaux du Roi au sud de Brest.

Pas encore de date de retour

L'association Hermione Lafayette profitera de ce chantier de réparation pour inspecter attentivement l'ensemble de la coque, afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'autre zone de fragilité dans la coque. La durée des travaux n'est pas estimée pour l'instant, et on ne sait pas quand l'Hermione pourra revenir à Rochefort.

D'ici là, un suivi de travaux sera mis en place à Rochefort et un programme de conférence sera proposé au public pour continuer à faire vivre l'Hermione dans son port d'attache. La communauté d'agglomération étudie la possibilité de réaliser une cale sêche dans l'arsenal de Rochefort pour conserver le bateau sur place en dehors de ses grands voyages. Les visites continuent d'ailleurs normalement à Rochefort jusqu'au 8 septembre