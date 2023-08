L'héroïne de la prochaine saga de France 2 est aussi agricultrice en Dordogne

"La Dordogne m'a un peu volé mon papa"... Lizzie Brocheré n'a pas oublié ces promenades périgourdines du côté de Daglan quand elle était jeune. Histoire d'un père parti un peu loin de la cellule familiale. Pas vraiment étonnant, si des années plus tard, Lizzie Brocheré s'installe en Périgord. Elle et son mari sont pourtant des citadins mais le ras le bol de la ville a précipité les choses. C'était il y a cinq ans.

Le Séchoir

Après des tentatives dans les Pyrénées, c'est en Dordogne, à Campagne plus précisément, que Lizzie et les siens sentent les bonnes vibrations. Etre actrice bien sur, mais être aussi proche de la terre. Reste à trouver un lieu pour recevoir et vivre de belles histoires. Lizzie croise alors la route du Séchoir, une propriété de 14 hectares avec au cœur une bâtisse au charme fou.

Lizzie Brocheré et derrière elle, Le Séchoir... © Radio France - Xavier Dalmont

Le Séchoir est un lieu de passage et d'échanges. Une autre façon de voir ou d'espérer une société meilleure, loin de la ville et de ses tourments. Le Séchoir accueille des initiatives agricoles. Lizzie Brocheré rayonne dans son potager et n'est pas peu fière d'évoquer sa deuxième récolte de blé.

Lizzie Brocheré au milieu de ses tomates © Radio France - Xavier Dalmont

Filles du feu sur France 2 le 28 Aout

Lizzie Brocheré partage donc sa vie entre agriculture et cinéma. Elle est l'une des héroïnes de la prochaine série de France 2, les filles du feu. L'action se passe en 1609 au Pays Basque, à l'époque d'Henri IV. Histoire de trois sœurs dont les vies sont en danger avec l'arrivée d'un juge, terrifié par la liberté et le pouvoir

des femmes. "Je me suis éclaté sur ce tournage" dit Lizzie Brocheré. Diffusion du premier épisode le lundi 28 Aout.

