L'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, "le petit poucet" qui accueille une course hippique nationale

Beaumont-de-Lomagne, France

Les feux des projecteurs sont tournés vers Beaumont-de-Lomagne ! La commune de 3.700 habitants, dans le Tarn-et-Garonne, accueille ce mercredi le Grand National du Trot. Il s'agit du Tour de France des trotteurs, et il ne passe par Beaumont qu'une fois tous les quatre ans. C'est donc un évènement. Quatorze partants et autant de chevaux débarquent à l'hippodrome Borde Vieille. "C'est une grande fierté d'être reconnus pour la qualité de nos infrastructures", sourit le président de la société des courses locales, Gérard Cazeneuve.

La course la plus importante de la journée

L'hippodrome de Beaumont est dans toutes les pages des journaux spécialisés, puisque la course de ce mercredi, "c'est le quinté du jour", se réjouit le président. Beaucoup miseront sur les huit courses du Tarn-et-Garonne.

C'est une récompense pour les trois employés de l'hippodrome et la quarantaine de bénévoles qui s'activent le jour-J. Deux jours plus tôt, l'équipe accueillait encore une autre course. "Donc c'est le branle-bas de combat !, résume Philippe Campan, responsable de l'entretien. Il a fallu refaire la centaine de boxes en une journée et nettoyer les crottins !"

"La vitrine du trot"

L'hippodrome attend 3.000 spectateurs. Une sacrée organisation, pour le "petit poucet" des courses hippiques, selon les mots du président. "On évolue à un certain niveau, tout en ayant des contraintes de budget. C'est comme si on était un stade de Pro D2 !"