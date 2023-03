L'hippodrome de Châtelaillon-Plage fin prêt pour les premières courses de la saison ce dimanche

A partir de 14 heures ce dimanche, l'hippodrome de Châtelaillon-Plage va vibrer au rythme des premières courses de la saison. Huit courses ce dimanche, une mise en bouche avant une journée très attendue le 13 juillet prochain, avec le Grand National du trot, le tour de France des Trotteurs.

Le dimanche 19 mars

Le dimanche 9 avril

Le dimanche 23 avril

Le lundi 1er mai

Le dimanche 14 mai

Le lundi 29 mai

Le jeudi 13 juillet ( Grand National du trot, support au tiercé, quarté+, quinté+)

Le jeudi 27 juillet

Le mercredi 9 août

Le dimanche 5 novembre

Toute cette semaine passée, la piste a fait l'objet de soins particuliers pour être prête pour ce dimanche. Cette piste fibrée inaugurée en 2013, d'un coût d'environ trois millions d'euros est bichonnée avant l'arrivée des premiers chevaux. Vendredi, les tracteurs sont passés et repassés pour tasser la piste avec un rouleau. Une opération nécessaire avec une météo incertaine. Pour Bertrand Rivière le directeur de l'hippodrome :

"Il fallait prévoir. On craignait une météo avec quelques averses orageuses. Là, avec cette action de tasser la piste fibrée, cela empêchait à l'eau de s'infiltrer en profondeur dans la piste. En cas de temps sec, c'est l'inverse, on passe une herse, pour aérer la piste sur deux ou trois centimètres. Et puis ce dimanche matin, comme il il devrait faire beau, on va arroser un peu pour fixer les poussières et assouplir la surface pour les chevaux."

Hippodrome de Châtelaillon-Plage © Radio France - Gérald Paris

Des chevaux parisiens s'entraînent régulièrement à l'hippodrome de Châtelaillon-Plage pour se préparer avant les meetings parisiens

Une mécanique bien huilée à l'hippodrome de Châtelaillon-Plage. Il faut dire qu'avec des dimensions similaires à l'hippodrome de Vincennes, un peu plus de 1140 mètres, avec une corde à gauche, et une piste fibrée, cette piste a déjà vue de nombreux chevaux parisiens s'entraîner avant de grands meetings parisiens. Paul est responsable de l'entretien de la piste de Châtelaillon-Plage, et il en est très fier :

"C'est un bon tremplin. On a eu des chevaux qui ont participé au prix d'Amérique. ils viennent ici pour mettre au point leurs chevaux, et on a même eu celui de Pierre Belloche."

Pierre belloche célèbre entraîneur de trotteurs, comme "horsy dream". Un entraîneur qui sera là le 13 juillet prochain à Châtelaillon. La veille de la fête nationale, l'hippodrome accueillera le Grand National du Trot, le tour de France des trotteurs. Une épreuve qui servira de support à des paris pour le tiercé quarté quinté+.

En attendant, pour les courses de ce dimanche, l'entrée est gratuite aux moins de 18 ans et aux étudiants, à 6 euros pour les autres. Pour ceux et celles qui restent à distance, les courses sont filmées en HD et retransmises en direct sur le site internet d'Equidia, et sur l'application sur smartphone.