L'histoire d'Avignon en BD parait mercredi 16 juin. 2° tome sous le crayon de Dominique Rousseau. L'auteur de BD avignonnais remonte le temps de l'époque des Papes au festival d'Avignon, en passant par la terreur de la Révolution ou les canons de Napoléon.

Dominique Rousseau excelle par le dessin mais il révèle aussi des histoires peu connues comme la chute de Gérard Philipe durant les répétitions du Cid ou l'annulation du tournage du film Des Demoiselles de Rochefort.

76 pages d'histoire aux Editions Petit à Petit pour remonter le temps et retrouver aussi des bâtiments d'Avignon et une époque disparue comme celle de l'Occupation.

Dessiner les bâtiments disparus

Dominique Rousseau a dessiné *"le Café des 4 Coins, c'est celui de la grand-tante de ma femme qui a aidé beaucoup de famille juive. J'ai aussi dessiné la place de l'horloge à la Libération, le pont suspendu d'Avignon avec les blindés et les drapeaux nazis. C'est important qu'on puisse reconnaitre des lieux. *J'ai toujours ce regard et cette question ' c'était comment ? ' J'essaie de me projeter en arrière dans l'histoire. C'est pas facile mais c'est aussi émouvant".

Chute de Gérard Philipe et violence en marge du Off de 1968

Dominique Rousseau a reconstruit le pont d'Avignon au temps des Papes, repeint le plafond étoilé du Grand Tinel. l'auteur remonte le temps en 9 chapitres de Clement VI à Gérard Gélas pour la création du festival Off. Avec au détour d'un case : "là, Daniel Auteuil ! Il fait partie de la fameuse troupe de Gérard Gélas". Dominique Rousseau met le doigt sur une autre case, "les musclés, c'est terrible". Deux ombres patibulaires avancent dans la pénombre des rues d'Avignon 1968. Dominique Rousseau ajoute "Gérard Gélas me raconte qu'ils les appelaient les musclés mais c'étaient des fachos" opposés aux artistes.

Dominique Rousseau dessine avec minutie le costume rembourré qui absorbe la chute de chute de Gérard Philipe dans le Cid. Il glisse aussi des chapitres historiques parfois méconnus : "le film Les Demoiselles de Rochefort auraient du être les Demoiselles d'Avignon... mais le réalisateur Jacques Demy n'a pas réussi à faire entrer intramuros les camions de son équipe de cinéma !"

Vérité historique jusque dans les couleurs de la BD

Durant des années Dominique Rousseau a fouillé les archives avec le souci du détail historique "j'essaie de faire quelque chose de cohérent. J'ai cassé les pieds au coloriste en lui disant ' attention, là c'est tel rouge, tel bleu. Attention, il y a là un col blanc ' notamment pour les uniformes de l'époque de Napoléon". Après l'histoire d'Avignon en BD, Dominique Rousseau travaille désormais avec des archéologues du Vaucluse.