L'histoire d'Orléans est désormais disponible en bande dessinée

On peut désormais lire l'histoire d'Orléans en bande dessinée ! Le premier tome de la BD "Orléans" a été présenté à l'occasion du festival de Loire : l'album relate 9 épisodes marquants, des Carnutes jusqu'à Jeanne d'Arc. Un second tome est prévu l'an prochain.

L'album est sobrement intitulé "Orléans" et la couverture est un peu trompeuse : on y voit une grande image de Jeanne d'Arc. Mais le sujet de cette bande dessinée, c'est bien, plus généralement, l'histoire de la ville d'Orléans. La BD s'inscrit d'ailleurs dans une collection créée par les éditions Petit à Petit et qui compte déjà une dizaine de titres dont Caen, Nantes, Angers, Strasbourg, et bientôt Blois.

Jules César, Attila, Clovis...

"Il était important pour nous de mettre Jeanne d'Arc en couverture, justifie Amandine Lefebvre, des éditions Petit à Petit, parce qu'elle reste un personnage emblématique de la ville d'Orléans. Mais il y a eu énormément de faits marquants avant elle, parfois moins connus, y compris des Orléanais, et notre idée était bien de mettre en lumière tous les personnages qui ont pu traverser Orléans et qui font l'histoire de France."

Jules César, Clovis ou encore Attila sont ainsi convoqués. Attila, qu'a croqué Ambroise Creich, dessinateur originaire de Neuville-aux-Bois, qui parle d'un véritable défi : "Ce n'est pas facile de dessiner Attila, parce qu'il est à la fois adulé comme un héros dans des pays comme la Hongrie et perçu comme un fou sanguinaire et massacreur chez nous, l'iconographie disponible est donc très contrastée. J'ai essayé de concilier les deux visions ! Bon, l'air belliqueux l'emporte tout de même, c'est le contexte qui l'impose."

Attila, dessiné par Ambroise Creich - DR

Dans ce premier tome, ce sont au total 9 épisodes historiques qui sont racontés par le scénariste Emmanuel Marie (après relecture par l'historien orléanais Olivier Bouzy) et illustrés à chaque fois par un dessinateur différent, avec une charte graphique commune, notamment sur le style réaliste, pour assurer une cohérence d'ensemble.

Une "docu-bd"

Chaque épisode est complété de pages documentaires, avec repères historiques et photographies : "On peut dire que c'est une "docu-BD", explique Amandine Lefebvre. La partie bande dessinée s'appuie bien sûr sur les faits historiques réels, mais avec un petit côté fiction qui permet aux lecteurs d'entrer plus facilement dans l'Histoire ; et puis, suite à cette bande dessinée, les pages documentaires recadrent et développent toutes les informations historiques, tous les aspects chronologiques, et tous les vestiges que l'on peut retrouver à Orléans, dans les musées, les coins de rue..."

Cette bande dessinée a été éditée en partenariat avec la librairie orléanaise Legend BD. Elle est vendue au prix de 16 € 90. Un second tome allant de François Ier à nos jours doit sortir l'an prochain.