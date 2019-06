L'histoire de la 5ème République vue par les voitures des présidents au musée de Sarran

Sarran, France

Six voitures sont exposées, prêtées par la Présidence de la République pour la plupart. La plus ancienne est l'une des Citroën DS de Charles de Gaulle. La plus récente est une DS5 de François Hollande. "On peut suivre l'histoire de tous les présidents de la République souligne Elise Charnay, commissaire de l'exposition, puisque tous sans exception se sont assis dans l'une de ces voitures à un moment ou un autre".

La CX de Jacques Chirac

Un clin d'oeil de Jacques Chirac à la Corrèze jusque dans la plaque d'immatriculation de sa CX Prestige qu'il avait achetée alors qu'il était maire de Paris. © Radio France - Philippe Graziani

Ces voitures sont ou ont été très connues. Toutes ont été maintes fois aperçues en particulier dans des reportages télévisés. Une série de photos protocolaires complètent d'ailleurs l'exposition. On peut ainsi voir les dirigeants prestigieux qui sont montés à bord de ces voitures. Mais l'une des voitures n'a guère besoin de cliché pour évoquer des souvenirs. Il s'agit de la fameuse Citroën CX Prestige de Jacques Chirac avec laquelle il était entré dans l’Élysée en 1995. Donnée par l'ancien président au musée de Sarran elle restera exposée après la fin de cette exposition.

"Voitures de président", au musée du président Jacques Chirac de Sarran, jusqu'au 30 novembre