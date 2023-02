L'histoire derrière le film nommé aux César "Rien à Foutre", raconté par son coproducteur bordelais

Quelques heures avant la cérémonie des César, ce vendredi 24 février, le coproducteur bordelais de Rien à Foutre révèle l'histoire derrière cette fiction sur une jeune hôtesse de l’air dans une compagnie aérienne low-cost. Adèle Exarchopoulos, nommée dans la catégorie "Meilleure actrice", ne devait à l'origine pas du tout participer au tournage.

Un tournage en pleine crise sanitaire

"On a cherché ce rôle principal longtemps, notamment entre les aéroports de Toulouse et Bordeaux, explique François-Pierre Clavel, de la société de production Kidam . On voulait une véritable hôtesse de l'air pour jouer le rôle et on a réalisé que ça ne marchait pas du point de vue émotionnel. C'est là où Adèle est arrivée, deux mois avant le tournage."

Une fois l'actrice principale trouvée, l'équipe du film a fait face à un autre défi : la pandémie de Covid, traversée sans encombre grâce à un petit miracle. "On avait déjà prévu de faire trois différents tournages et grâce ou à cause du Covid, cela a été très naturel parce que quand on arrêtait le film, une semaine après, il y avait un confinement", poursuit-il.

C'était aussi une mauvaise période pour solliciter les compagnies aériennes, très impactées par la crise sanitaire. "Vous imaginez bien que Easyjet - pour ne pas citer de marque - ne voulait pas du tout participer à ce film qui n'est pas un film à charge mais qui n'est pas dupe sur la situation du low-cost, assure le Bordelais. Et donc on a dû louer des avions qu'on a redécorés à notre sauce."