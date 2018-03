Rue de Monts sur Guesnes, Nueil-sous-Faye, France

C'est le dossier porté à bout de bras par le Président du Département de la Vienne : un historial du Poitou.

Bruno Belin, veut miser sur le tourisme de mémoire en France, pour attirer des touristes, des familles dans le Nord du département :" C'est une chance et un atout, on est pas loin de la vallée de la Loire, de Chinon, Fontevraud, c'est le lien entre l'aire de loisirs du Futuroscope, le château de Monts-sur-Guesnes, c'est le château de la Loire, le plus au Sud!".

"Moi je suis convaincu que ça va marcher"

Bruno Belin cite les lieux touristiques de la Vienne qui marchent bien, et quand on lui fait remarquer que certains comme le Roc aux Sorciers cherchent encore leur équilibre et leur mode de fonctionnement, il se montre serein " Moi je suis convaincu que ça va marcher, parce qu'en plus l'histoire ça plait, regardez tous ces historiens, Frédéric Gersal, Stephane Bern ou encore Franck Ferrand, les gens ont besoin d'avoir cette ressource et le Poitou a connu des temps forts aux moments des grandes guerres comme la guerre de Cent ans, c'est une terre de Rois, les choses sont bien engagées "

"L'aile Nord du château et une partie de l' aile l'ouest"

Concrètement on ne parle plus d'un nouveau bâtiment annonce Bruno Belin :"On avait pensé construire un nouveau bâtiment par facilité mais c'est une évidence qu'il faut que ça se fasse dans le château existant, précisément dans l' aile Nord du château et une partie de l' aile l'ouest qui sont non utilisées".

Quant au nom de l'exploitant retenu ? "L'exploitant a fait savoir qu'il était intéressé pour faire marcher ce site, mais pour l'instant il y a un délai de procédure je ne peux pas vous en dire plus c'est un professionnel du tourisme reconnu et qui connait bien le Poitou et donc la confiance est là".