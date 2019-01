L’hommage de Canta 73 à Edmond Simeoni

Une chanson pour faire perdurer l'esprit et l'engagement d'Edmond Simeoni, Lettera à Edimondu, sortira le mois prochain sur le premier album de Canta 73. Petit avant-goût dans notre grand angle diffusé ce mercredi.

Corse, France

Écrite, composée, chantée et jouée par Jean Paul Poletti, l'un des historiques du groupe Canta u Populu Corsu, le titre est un hommage à Edmond Simeoni, disparu le 14 décembre dernier à 84 ans.

« Edimondu, ere tu mose' di e nostre mosse »

Autrement dit celui qui comme, Moïse, a écarté les eaux pour guider un peuple, et ouvrir une route. Comparaison audacieuse, disproportionnée, pourrait-on dire en entendant les premiers mots de la chanson, mais pour Jean-Paul Poletti, le personnage est tout aussi inspirant qu'un prophète ou en tout cas un homme qui a marqué l'histoire. L'auteur, compositeur, chanteur et musicien a investi l'ensemble de ses talents pour cette chanson. Lettera à Edimondu, est un hommage d'homme à homme, comme il le dit, mais c'est aussi une évocation du parcours de militant politique, de celui qu'on appelle l'homme d'Aleria. Edmond Simeoni, pour Jean-Paul Poletti c'était aussi un mentor dans l'esprit du Riacquistu culturel, il en garde l'image d'un homme à l'engagement sans fin, et tente de la retranscrire avec ses mots.

Lettera à Edimondu sera éditée sur l'album de Canta 73, la chanson a été rajoutée à la dernière minute, car le nouvel opus était déjà terminé avant la disparition d'Edmond Simeoni. L'un des leaders, et historiques lui aussi de Canta, le sermanacciu Petru Guelfucci, ne cache pas sa fierté. Il espère pouvoir continuer à répandre l'esprit du message du médecin devenu militant nationaliste, avec les armes d'abord, et uniquement par l'éloquence, ensuite.

Jean-Paul Poletti, lui, était déjà à l’origine d’une première chanson hommage à Edmond Simeoni en 1976 suite aux évènements d’Aleria.

Sortie de l’album prévue le 15 février prochain.