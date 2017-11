L'hommage du Prix Goncourt 2017 à un libraire tourangeau

Un libraire tourangeau est à l'honneur du Goncourt, l'Ordre du jour, écrit par Eric Vuillard aux éditions Actes Sud. En préambule de ce récit consacré à l'ascension d'Hitler dans les années 30, l'auteur a ajouté une dédicace, "A Laurent Evrard", co-propriétaire de la librairie Le Livre, à Tours.

"A Laurent Evrard" : ce sont les premiers mots qu'on peut lire en préambule du Goncourt 2017, l'Ordre du jour, chez Actes Sud. Eric Vuillard y raconte l'ascension d'Hitler dans les années 30. Le lauréat a choisi de dédicacer son ouvrage au libraire du Livre, place du Monstre à Tours, en hommage à leur amitié vieille de 20 ans.

Le libraire a toujours soutenu l'écrivain et ses livres, il en a même co-publié deux. Mais leur amitié est née d'un quiproquo. En 1998, Eric Vuillard a envoyé le manuscrit de son premier livre, le Chasseur, à Laurent Evrard, alors qu'il était au départ destiné à un éditeur.

C'est Laurent Evrard qui m'a répondu le premier, le lendemain. Il avait déjà lu la moitié du manuscrit et il lui avait plu. Ensuite il m'a invité et pendant une dizaine d'années je suis venu dans sa librairie. Il était alors le seul à me convier.