L'horaire de l'abrivado de dimanche décalé à Nîmes

La Ville de Nîmes organise, avec le Printemps de l'Aficion jusqu'à dimanche 16 avril 2023, trois jours d’animations festives et ludiques autour de la tauromachie à destination des publics adultes et enfants. L’abrivado de dimanche sur le boulevard Victor Hugo, initialement prévu à 11h, aura finalement lieu à midi.

Rappel des temps forts

Soirées avec les parrains

- Vendredi 14 Avril à 19h – soirée d’ouverture au Pablo Romero avec le torero Juan Leal et le raseteur Joaquim Cadenas.

- Samedi 15 avril à 19h – soirée projection au Foyer Albaric des films Au bout d’une passion Nimeno II et Les orphelins de l’alternative.

Les journées festives samedi 15 et dimanche 16 avril

- Ateliers au Bosquet des Jardins de la Fontaine, de 14h à 15h : initiation à la course camarguaise et à la tauromachie espagnole grâce à des ateliers pratiques tels que la réalité augmentée, le toreo de salon et les démonstrations de course camarguaise.

- Becerradas de 15h à 17h : mise en pratique avec becerros, par le Centre Français de Tauromachie

L’Abrivado traditionnelle (manade Lou Simbeu) qui a lieu sur le boulevard Victor-Hugo dimanche 16 avril se tiendra à 12h et non plus à 11h comme initialement prévu.

Visite pédagogique au campo

Dimanche 23 avril, de 10h à 17h, organisée à la ganaderia « La Paluna », à Saint-Gilles

- Visite de l'élevage en remorque tractée : 35 à 40 personnes par tour.

- Tienta de 4 vaches (2 le matin et 2 l’après-midi) avec les Aficionados Practicos / CFT

- Apéritif festif et restauration sur place (pâtés nîmois, Tapas, beer truck…)

- Animation musicale Flamenco/ Toreo de salon

En pratique

Fermeture à la circulation du boulevard Victor-Hugo (du square Antonin à la rue Jean-Reboul), le dimanche 16 avril de 8h à 17h environ.