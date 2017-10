L'hôtel d'Aubisque est à vendre

C'est l'une des figures du Béarn qui prend sa retraite : Auguste Gomes, le patron de l'hôtel d'Aubisque a mis en vente son établissement.

Depuis dix ans, son béret fixé sur la tête, Auguste Gomes règne sur ce lieu mythique, étape du Tour de France... à 72 reprises. La Grande Boucle y reviendra d'ailleurs l'été prochain. En septembre, il a mis son établissement en vente sur le site de petites annonces Le Bon Coin.

C'est un très dur de tourner la page, mais le moment est venu de laisser la place aux jeunes - Auguste Gomes

Auguste Gomes laisse derrière lui 10 ans de souvenirs : "que des bons souvenirs, aujourd'hui quand on aime travailler, quand on travaille comme moi depuis l'âge de 13 ans, avec ce paysage, on travaille avec plaisir dans un cadre si magnifique. Le col d'Aubisque est un site mythique par le Tour de France, il y a beaucoup de passage, c'est connu depuis les anciens propriétaires. Il y a de très beaux souvenirs, lorsque début mai il neige, qu'il y a quelques flocons au col au mois de juillet. C'est un silence, c'est la montagne qui nous regarde. Ou moi je regarde la montagne. C'est un très dur de tourner la page, mais le moment est venu de laisser la place aux jeunes".

L'établissement fait 700 mètres carré, Auguste Gomes ne fixe pas de prix dans son annonce, mais il décrit les lieux : "Hôtel d'Aubisque situé à 40km de PAU et 40km de Lourdes,et 4km de la station de Gourette dans la chaîne des Pyrénées (64), CAUSE RETRAITE, vente fonds de commerce restaurant-bar licence 4, et vente fonds de commerce et souvenir. Possibilité vente de l'immeuble (fonds et mur) grand potentiel de développer une dizaine de chambres qui sont très demandées vu son site panoramique fréquenté par le monde du cyclismes, randonneurs, motards .. été comme hiver. Pour tous renseignement, ou visite, me contacter".