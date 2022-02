L'Hôtel de Bourrouilhan à Saint-Sever va recevoir une dotation de la Fondation du patrimoine

L'Hôtel de Bourrouilhan situé à Saint-Sever a été sélectionné ce mercredi parmi les 5 premiers bénéficiaires du programme "Patrimoine et tourisme local", un partenariat entre Airbnb et la Fondation du patrimoine pour soutenir des projets de restauration. La maison familiale va recevoir 25.000 euros.

La maison, située en plein centre de Saint-Sever, est en travaux depuis un an.

La Fondation du patrimoine et Airbnb ont lancé en novembre dernier le programme "Patrimoine et Tourisme local", pour soutenir jusqu'à 200 projets de restauration d'édifices, privés et publics. Les cinq premiers bénéficiaires de ce programme ont été dévoilés ce mercredi 2 février. L'Hôtel de Bourrouilhan à Saint-Sever (Landes) en fait partie, avec une dotation de 25 000 euros.

"C'est une nouvelle absolument formidable. Un cadeau que nous apprécions beaucoup. Cela va servir à contribuer à sauver une maison qui est dans notre famille depuis plus de 500 ans", réagit Florent Richard, propriétaire de la demeure avec sa femme. De gros travaux ont déjà été engagés il y a un an, notamment sur la charpente et les pierres. Ils ont déjà coûté 500 000 euros. Trois autres étapes sont prévues.

La première étape des travaux concernait la charpente de l'Hôtel de Bourrouilhan. Elle a totalement été refaite. © Radio France - Léa Dubost

"Ce projet a été choisi pour son importance dans l'histoire de Saint-Sever, c'est la plus ancienne maison de la ville qui appartient à la même famille depuis le Moyen-âge, également pour la qualité de ce bâtiment, pour la qualité de sa restauration, et car il sera ensuite ouvert au public, ce qui permettra de développer le tourisme local", explique Jean Mortier, délégué départemental des Landes et bénévole à la Fondation du patrimoine.

Une fois les travaux de restauration terminés, d'ici deux ans, le bâtiment sera partiellement ouvert au public. Il sera notamment possible de découvrir l'édifice de plus près, les charpentes, les fortifications.

La maison étant restée dans la même famille depuis le XVe siècle, de nombreux livres et des archives ont été conservés. © Radio France - Léa Dubost

En plus de la dotation de 25 000 euros, un appel aux dons et aux mécènes est lancé pour financer la restauration de l'Hôtel de Bourrouilhan.