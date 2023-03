L'Hôtel de ville de Tours ouvert au public le premier dimanche du mois

L'Hôtel de ville de Tours, tous les Tourangeaux le connaissent et passent devant. Mais combien êtes-vous à l'avoir visité ? C'est désormais possible de profiter d'une visite guidée d'une heure et demi de ce bâtiment construit par le tourangeau Victor Laloux entre 1896 et 1904. C'est une nouveauté, après la Tour Charlemagne et l'Opéra, le premier dimanche du mois, vous pourrez admirer la mairie de l'intérieur.

Découvrir la salle du conseil municipal, la salle des mariages, et la salle des fêtes ainsi que des endroits moins accessibles, c'est désormais possible tous les premiers dimanche du mois. Dimanche 5 février, c'était la grande première, et ils étaient déjà très nombreux à venir.

Redécouvrir son patrimoine

Parmi les premiers visiteurs, il y a des néo-tourangeaux, comme Delphine. Elle découvre l'Hôtel de ville, les yeux écarquillés devant les moulures et les peintures murales. "J'ai emménagé à Tours le 21 janvier. J'ai sauté sur l'occasion pour venir. Quand on habite une ville, c'est bien de connaître un peu les bâtiments. C'est bien de faire partager."

Et puis, il y a certains Tourangeaux qui redécouvrent l'endroit avec émotion, comme Esther, "il y a 39 ans, je me suis mariée ici. Là, ça me fait quand même quelque chose. Tout est beau."

La salle des mariages, où de nombreux Tourangeaux entrent avec émotion © Radio France - Laurette Puaud

Après plus d'une heure de visite, Maryse, Tourangelle, ne regrette pas d'être revenue dans sa mairie. "C'est super beau, on ne peut pas dire autrement. Tous les tableaux, les moulures, c'est une visite très agréable."

La salle des fêtes de la mairie impressionnent les visiteurs © Radio France - Laurette Puaud

Un autre regard

Dès le premier dimanche des visites, les créneaux étaient déjà complets. Beaucoup de curieux sont attirés, ce qui n'étonne pas Aurélie Vialard-Goudou, la guide conférencière. "C'est un hôtel de ville que tous les Tourangeaux connaissent et qui pourtant a plein de petites choses, plein de petites subtilités. Une fois qu'on les connaît bien, on regarde d'un autre œil l'Hôtel de ville."

Avec la mairie de Tours, il est aussi possible de visiter l'Opéra ou la tour Charlemagne une fois par mois. Mais face à la forte demande des Tourangeaux pour venir visiter ce monument, la ville a d'ores et déjà commencé à étudier l'ouverture d'autres créneaux pour la visite. La visite est de 6 euros pour les adultes, gratuite pour les mineurs.