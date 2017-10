L'hôtel Imperator de Nîmes a vendu son mobilier aux enchères

Le célèbre hôtel Imperator de Nîmes qui s'apprête à subir d'importants travaux, a vendu une partie de son mobilier et une sélection d'objets emblématiques aux enchères.

Salle comble pour la vente aux enchères des objets de l'Imperator. Une page se tourne pour l'hôtel qui a été racheté par le groupe Paris Inn et qui rouvrira ses portes à l'été 2018. De nombreux Nîmois voulaient ramener chez eux un souvenir de l'hôtel. Pour Samuel, un acheteur, c'était «une nécessité» de repartir avec un souvenir de l'Imperator. Il se souvient y avoir passé de nombreux moments de fête, notamment pendant les ferias.

Tableaux, portes de chambres et bouteille de champagne

Plus de 200 lots ont été vendus. Des tableaux, des objets de décoration, parfois de valeur, mais aussi des petits objets du quotidien : assiettes, parapluies, porte clés. Le but était qu'il y en ait pour toutes les bourses. Pour le directeur de l'Imperator, Christophe Chalvidal, c'est surtout «la réjouissance de savoir que ces objets ne partiront pas à la déchetterie et auront une seconde vie».

Dans la salle, l'émotion était palpable, y compris pour Maître Françoise Kusel, commissaire priseur de la vente aux enchères : «D'habitude on vend des livres, des bijoux, mais du rêve et de la nostalgie c'est la première fois», confie-t-elle.