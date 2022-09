Alexandra Pizzagali, virée de Télématin pour un sketch polémique, invitée du Chaînon Manquant à Laval

Le Chainon Manquant, qui débute ce mardi, promeut le spectacle vivant auprès des professionnels et permet au public de découvrir les talents de demain. L'humoriste Alexandra Pizzagali, qui a récemment provoqué l'indignation lors d'un sketch sur l'attentat de Nice, fait partie de la programmation.

"Peut-on rire de tout ?", cette question nous hante à chaque fois qu'un sketch suscite la controverse. Bien sûr qu'on peut rire de tout. La bonne question c'est plutôt "est-ce que vous ça vous fait rire ?".

Alexandra Pizzagali a raté la cible. L'humour noir est à manier avec délicatesse. Le 5 septembre dernier, dans l'émission Télématin sur France 2, elle propose un billet d'humeur sur un sujet délicat : l'attentat de Nice. Elle évoque le tueur au camion. La séquence est catastrophique.

Les téléspectateurs sont choqués. Sur les réseaux sociaux, elle est sévèrement critiqué. La chaîne publique est obligée de s'excuser. Alexandra Pizzagali est virée de Télématin.

Vendredi, invité par l'humoriste belge Alex Vizorek pour une grande soirée humour, elle sera sur la scène du théâtre de Laval. "Un seul en scène abrasif, intelligent, touchant et extrêmement drôle" peut-on lire sur le site du Chainon Manquant. Alexandra Pizzagali a commis une bourde certes mais rappelons-nous aussi que le plus populaire des clowns français, encore aujourd'hui, Coluche, a lui aussi parfois à l'époque manqué de tact, de finesse et de bon goût.