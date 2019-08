VIDÉO - L'humoriste Inès Reg cartonne sur internet avec sa parodie d'une dispute amoureuse

La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois sur les réseaux sociaux. Inès Reg y parodie avec talent une dispute conjugale sur fond de paillettes et d'invitation à dîner au fast-food.

"C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kévin ?!" La réplique est devenue culte sur les réseaux sociaux. Inès Reg, humoriste membre du Jamel Comedy Club repérée lors de la dernière édition du Marrakech du Rire cartonne avec cette vidéo parodique d'une dispute de couple.

Cette jeune femme de 27 ans originaire de Grigny (Essonne) a fait exploser les compteurs sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour atteindre plus de 3 millions de vues cumulées. Elle y énumère son budget beauté en réponse à son faux petit ami qui lui propose un dîner... au Mac Donald's. Il n'en fallait pas plus pour déclencher les fausses foudres de la jeune femme et les rires sur internet.

Vous pouvez aussi l'applaudir aussi sur scène, dans son spectacle "Hors normes", à Paris au théâtre Le République.

