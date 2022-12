L'humoriste Jojo Bernard quitte le Nord pour l'Australie après un dernier spectacle au théâtre Sébastopol

Le théâtre Sébastopol de Lille va être envahi par les frites, les fricadelles et des voitures tunées ce samedi 29 décembre 2022. Jojo Bernard, le roi des ch'tis beaufs y fait la dernière date de son spectacle "ça m'sul trop", après six ans de tournée dans toute la France.

Jouer à Sébastopol, une consécration

Le jeune lambersatois a toujours rêvé de jouer dans ce théâtre du centre-ville. "Quand on commence une carrière et qu'on est de Lille, forcément on se dit, un jour peut-être que j'y serai et que j'y arriverai."

Pourtant, il n'a pas a rougir concernant les salles où il s'est déjà produit, avec des spectacles mensuels au Spotlight de Lille, au Point Virgule à Paris en 2021 et même un passage au festival d'Avignon en 2018.

Mais avec ses 1350 places, le théâtre Sébastopol est une des plus grandes salles où il va se produire. "Le trac commence un monter, je me demande si je ne vais pas oublier quelque chose sur scène, je sens que ça remue dans mon ventre" confie-t-il en souriant.

Néanmoins, l'humoriste a vu les choses en grand et prépare des surprises pour ce grand final, à base de trombones et du tuning.

Faire une pause en Australie et retrouver de l'inspiration

Après six ans sur scène et dix ans de célébrité sur Internet grâce à ses vidéos qui cumulent des millions de vues, Jojo Bernard va faire une pause. "Je pars faire un road trip en Australie en janvier, j'ai un billet aller et ensuite, place à l'aventure !"

Le jeune nordiste n'a qu'un arrêt de prévu, l'Opéra de Sydney, car ses parents lui ont offert une place de spectacle là-bas. A part cela, son objectif est de découvrir un maximum de choses sur la culture australienne, apprendre l'anglais et trouver un nouveau souffle. "Je m'inspire des beaufs du Nord mais aussi de France. On m'a fait un beau portrait des Australiens donc j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent ne vrai !"

Une fois qu'il sera bilingue, il n'exclut pas remonter sur les planches là-bas : "j'ai repéré quelques comedy clubs à Sydney" explique-t-il l'air malicieux.

Jojo Bernard sera toujours présent sur les réseaux sociaux

Ce n'est pas parce qu'il part à l'autre bout du monde, qu'il va disparaître de la vie de ses fans. Avec 1,08 millions d'abonnés sur Youtube, 628.000 sur TikTok, 294.000 sur Facebook et 98.000 sur Instagram, Jojo Bernard a une grosse communauté qu'il va continuer de divertir. "Je vais faire des vidéos, mais pas des astuces de voyage, elles auront la touche Jojo Bernard !"

Le Nordiste espère ensuite revenir sur scène en revenant en France, "ça demandera beaucoup de travail mais je reprendrai tout étape par étape. Et puis ça fait depuis mes 19 ans que je suis dans le showbiz, je ne me vois pas faire autre chose."

Mais la toute première chose qu'il fera à son retour à Lille, c'est manger du fromage, faute de pouvoir glisser un bon maroilles dans sa valise.