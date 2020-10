L'humoriste Michel Boujenah programmé à la Fabrique de Saint-Astier

La Fabrique à Saint-Astier en Dordogne a présenté son programme. La salle de spectacle vient de reprendre la saison interrompue à cause de l'épidémie de coronavirus. Premier concert post-déconfinement, la venue ce vendredi 30 octobre de Tanika Charles. L'artiste de jazz se produit six fois en France dont une fois en Dordogne.

En 2021, la Fabrique accueillera Michel Boujenah le 22 mai 2021.

Une capacité d'accueil réduite à cause du coronavirus

La salle de spectacle a revu sa capacité d'accueil pour le respect des gestes barrières. Au lieu de 320 places, elle peut accueillir 200 personnes maximum. Parmi les artistes annoncés :

- 21/11/20 : Fabian Ordonez (le papa de Big Flo et Oli)

- 04/12/20 : JP Nataf et Alfred (duo musique et dessin avec l’ancien leader des Innocents et le dessinateur Prix de la meilleure BD du Festival d’Angoulême 2014)

- 18/12/20 : Nach de la famille Chedid ce sera l’ultime date de concert de sa tournée piano/voix

- 15/01/21 : Jean Félix Lalanne ( le frère de Francis Lalanne) pour un hommage à Brassens

- 20/03/21 : Galaad Moutoz Orchestra (ça va swinguer avec ce report de la saison 2019-2020 sur 2 représentations qui affichent déjà complet)

- 22/05/21 : Michel Boujenah (seul en scène)

La Fabrique présentera également des spectacles de marionnettes pour les enfants mais aussi, et pour la première fois deux spectacles de danse dont une création La Fabrique "Hondi’cap", le 7 novembre qui mêle danse et le handicap d’un jeune chorégraphe algérien et un spectacle lyrique le 13 décembre. Il y aura également une soirée Tremplin chanson "Le Périgord a du talent" parrainée par France Bleu Périgord le 24 avril 2021.