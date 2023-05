L'humoriste Thaïs dans Hymne à la joie, le 25 mai à la Comédie de Tours

Thaïs , c'est l’humoriste dont toute le monde parle en ce moment. Elle a eu son portrait avec la quatrième de couverture dans le quotidien Libération, un très bel article dans Le Monde, une pleine page dans le magazine Elle, un portrait dans Télérama et je ne vous cite pas tous les articles qui encensent cette jeune artiste de 30 ans qui débarque le 25 mai à la Comédie de Tours.

ⓘ Publicité

Thaïs est une artiste complète, dans son one woman show il y a aussi des chansons et de la danse, mais elle nous parle aussi d’elle, et nous dévoile quelques instants de sa vie dans lesquels vous allez peut être vous retrouver. Elle parle de sa mère, mais aussi de sa psy qui l’a bloqué sur Doctolib, ou encore de Blanche-Neige, et met en scène des personnages, plus fous les uns que les autres.

En parallèle de son spectacle, elle enchaine les tournages pour la télé et le cinéma. Elle termine actuellement le tournage d’une mini série pour TF1 aux côté de Muriel Robin et elle sera prochainement à l’affiche du prochain film de Cédric Kahn avec entre autres Jonathan Cohen.

Ne la manqez pas le 25 mai à 20h45 à la Comédie de Tours .

Thais Hymne a la joie - bande annonce - Humoriste