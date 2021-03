"L'humour du risque", un spectacle inédit en streaming tourné à Chalon-sur-Saône

Un spectacle humoristique d'un format inédit va avoir lieu à Chalon-sur-Saône, samedi 20 et dimanche 21 mars 2021. Enregistré sur la scène de l'Espace des arts, il sera diffusé en streaming.

Si on ne peut pas aller au théâtre, le théâtre vient à nous. C'est l'idée d'un spectacle créé à Chalon-sur-Saône et diffusé en streaming : "L'humour du risque", qui aura lieu samedi 20 mars et dimanche 21 mars 2021 - début à 20 heures. "C'est un évènement à vivre depuis chez vous, sur votre écran d’ordinateur, à travers lequel vous découvrirez des sketchs inédits créés pour l’occasion (le samedi) ainsi qu’un spectacle d’impro théâtrale (le dimanche) (...), précisent les organisateurs. Ces deux soirées seront tournées dans les conditions d’une émission de télé à l’Espace des Arts". Pour y assister, le billet coûte cinq euros pour un soir, sept euros pour les deux. Les organisateurs espèrent au moins 1000 spectateurs par soir ... soit la capacité du théâtre.

Une écriture différente

Pour ces deux soirées, "un duo de présentateurs" : Antonia de Rendinger et Oldelaf. Ils seront entourés d'une dizaine d'humoristes. Pour le samedi soir : Élodie Poux, Arnaud Cosson, Gérémy Crédeville, Cécile Giroud, Yohann Metay, Yann Stotz, Amandine Gay, Lisa Perrio, Alexiane Torres. Pour le dimanche soir : Gérémy Crédeville, Nadia Roz, Cécile Giroud, Yohann Metay, Yann Stotz, Philippe Spailier, Amandine Gay, Lisa Perrio, Alexiane Torres

Une écriture différente pour un public à distance raconte Oldelaf Copier

Forcément, on n'écrit pas de la même manière un spectacle destiné à être joué pour un public derrière un écran - même si une vingtaine de figurants ont été embauchés pour maintenir une présence dans la salle. "Heureusement, la plupart d'entre nous avons fait de la télé. Il y a beaucoup moins de cabotinage pour mettre de l'ambiance. Dans le jeu, il y a beaucoup moins d'arrêts pour le rire, raconte Oldelaf. Cela ressemblera un peu plus aux sketchs des Nuls ou des Inconnus". En espérant que ce spectacle inédit made in Bourgogne devienne aussi culte que ses inspirations !