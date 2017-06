L'humour grinçant du dessinateur Marc Large s'expose à la médiathèque de Mont-de-Marsan

Il a un talent fou pour croquer l’actualité, avec appétit et humour, le dessinateur landais Marc Large, qui publie chaque jour dans le journal Sud-Ouest, s’expose en ce moment à la médiathèque de Mont-de-Marsan. Une expo qui revient sur les derniers mois et notamment l’élection présidentielle

Les 35 dessins exposés à la médiathèque de Mont-de-Marsan depuis mardi 30 mai jusqu'au samedi 17 juin sont tous tirés du livre que vient de co-écrire le dessinateur landais Marc Large, avec son ami Guillaume Meurice, chroniqueur notamment à France Inter.

En duo avec Guillaume Meurice

Tous les deux, "partenaires d'humour" comme le dit Marc Large, ont écrit On n'est pas sérieux quand on a 2017 ans, un ouvrage dans lequel Marc Large croque l'actualité de ces derniers mois et Guillaume Meurice écrit des billets d'humeur. Sur les 90 dessins du dessinateur landais, 35 sont donc visible à la médiathèque. La plupart sont inspirés de l'actualité politique et de la dernière campagne présidentielle, particulièrement inspirante pour Marc Large.

Un dessin de Marc Large réalisé en hommage à Taylor, le créateur du personnage de Barbapapa. © Radio France - Maxime Bacquié

"Je me suis beaucoup intéressé à cette élection, à la manière dont la communication a pris le pas sur tout le reste," explique Marc Large. "Macron c'est l'exemple parfait. Il est entouré d'une équipe jeune et dynamique, une start-up qui a tout écrasé quand en face les autres se sont endormis dans leur fauteuil. Je trouvais justement Macron un peu lisse mais on voit là que l'état de grâce est déjà fini pour lui, et les premières aspérités apparaissent. C'est rassurant quand on est caricaturiste !"

Un film sur la présidentielle en préparation

Marc Large va d'ailleurs également sortir un film à la fin du mois sur les coulisses de la campagne présidentielle, Satyre dans la campagne, c'est le nom de ce film. Avec le réalisateur Maxime Carsel, ils ont suivi la campagne avec d'autres humoristes comme Daniel Prévot et Edouard Baer. Ce film sera notamment diffusé au cinéma à Dax le 27 juin et Mont-de-Marsan le 28 juin.

L'actualité politique inspire particulièrement le dessinateur Marc Large. © Radio France - Maxime Bacquié

L'humour grinçant de Marc Large © Radio France - Maxime Bacquié

L'entrée de l'exposition à la médiathèque de Mont-de-Marsan est gratuite. Une visite guidée est par ailleurs organisée ce samedi 3 juin, à 10h30, en présence du dessinateur Marc Large.