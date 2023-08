L'hyper succès de l'expo Hyper sensible à Nantes

"Il y a un pissenlit dans un coin, on dirait vraiment qu'il a poussé là et on se demande pourquoi, au milieu d'un musée !", s'exclame Colin, un visiteur. "Bluffant" est le mot qui revient le plus souvent, dans le patio du Musée d'Arts de Nantes qui accueille cette exposition Hyper sensible, un regard sur la sculpture hyperréaliste. Pour Christine, "c'est bluffant parce que vous pouvez vous faire avoir assez facilement. En vous approchant de certaines sculptures, on a presque l'impression de les entendre respirer."

Au point qu**'on se demande parfois si le gardien dans la salle est un vrai... ou un faux**. Patrick avoue, il en joue un peu : "On prend un malin plaisir à rentrer dans le jeu, les gens prennent des photos alors qu'on est bien des gardiens !" Mais il arrive que ses collègues et lui se fassent avoir aussi : "À la fermeture, lorsque les lumières sont éteintes, on se demande si on n'a pas oublié quelqu'un. On fait un autre tour pour s'assurer qu'un visiteur n'est pas resté là !"

La sculpture hyperréaliste, forme d'art née aux États-Unis dans les années 1960, a mis du temps avant de plaire en France. "Cette résistance tient à l'esthétisme des Français, qui aiment le beau dans le sens traditionnel et les sculptures hyperréalistes ne sont pas idéalisées", explique Sophie Lévy, la directrice du musée. "D'autre part, les Français sont très cérébraux et ils pensaient que c'était un art trop simple."

Des sculptures plus vraies que nature qui déroutent les visiteurs. - Musée d'Arts de Nantes

Les temps ont changé puisque, en à peine quatre mois, l'exposition Hyper sensible a attiré entre 165.000 et 170.000 visiteurs. Sa fréquentation a d'ores et déjà dépassé celle de l'expo autour de Charlie Chaplin en 2019, un succès à l'époque avec 147.000 entrées. Et ce mercredi 1ᵉʳ août fait partie des meilleurs du musée, avec plus de 2.800 visiteurs. Selon Sophie Lévy, la raison ne tient pas qu'à la météo : "Elle a certainement un impact sur la décision de visiter un musée mais cette exposition a eu du succès par tous les temps !"

Pour la directrice du Musée d'Arts, c'est "une très heureuse surprise". Pour autant, elle n'a pas cherché à attirer un public qui habituellement ne fréquente pas les musées : "Très franchement, ça n'a pas été notre idée de départ et je crois que les expositions nous échappent assez largement. Mais c'est vrai que j'ai constaté que beaucoup de jeunes venaient, en particulier des adolescents, et je ne m'y attendais pas forcément." Et Sophie Lévy d'ajouter : "S'ils ont pu à cette occasion passer un bon moment et découvert que le musée leur fait du bien, ce serait génial."

Camille, une œuvre d'Evan Penny, interpelle le visiteur de par son regard magnétique. - Musée d'Arts de Nantes

Selon Sophie Lévy, la raison du succès tient peut-être aussi à notre fascination pour le corps des autres : "Du fait des téléphones, des réseaux sociaux, on est très loin les uns des autres. Retrouver le corps de l'autre, c'est devenu une sorte d'exotisme et je crois que ça participe de la fascination."

Ces sculptures hyperréalistes renvoient aussi à notre histoire intime : "J'ai une amie de ma fille qui ne peut pas avoir d'enfants, elle ne pouvait pas regarder les bébés. On ressent des choses et c'est déroutant", raconte Roselyne, une visiteuse. Jean-Michel est, lui, fasciné par le visage de "Camille", et son regard hyperréaliste : "C'est quasiment vivant mais disproportionné, c'est impressionnant de réalisme et presque gênant."

L'exposition Hyper sensible est à découvrir au Musée d'Arts de Nantes, tous les jours de la semaine, jusqu'au 3 septembre.