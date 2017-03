L'hypogée des Dunes bientôt en 3D

C'est un lieu de Poitiers bien connu des poitevins mais fermé au public mais bientôt numérisé en 3D !

Cette semaine, une entreprise a pris possession des lieux pour relever grâce à un laser installé sur un trépied, toute cette salle mortuaire, fermée pour la préserver, car ce haut lieu de la naissance des Arts Chétiens s'est détériorée dans le temps notamment à cause de la présence de champignons.

Des prises de vue à 360 ° vont reconstituer des images en 3D © Radio France - vincent Hulin

Grâce à ce scanner laser 3 D, qu'utilise depuis longtemps les géomètres, on mesure et on photographie l'intérieur de la salle mortuaire.

Seule une fois dans l'année les portes de l'hypogée sont ouvertes à l'occasion des journées du patrimoine, ce qui crée une frustration, visiter l'hypogée depuis un ordinateur ou un smartphone voilà qui devrait satisfaire bien des visiteurs virtuels.Découvert en 1878 par le Père Camille de Lacroix, l'hypogée des Dunes est fermée depuis 1998 pour nécessités de conservations, un peu comme la grotte de Lascaux.