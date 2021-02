L'Icaunais Julien Marquis plaide pour la réouverture des monuments : "c'est un besoin"

C'est un appel au secours. Alors que les vacances d'hiver viennent de débuter dans la zone A, plusieurs acteurs du patrimoine ont lancé un appel à la réouverture des musées et des lieux culturels à travers des tribunes dans la presse et une campagne sur les réseaux sociaux baptisée #AuSecoursRouvrezNous

"Il faut que les monuments puissent rouvrir en avril." - Julien Marquis, , fondateur d'Adopte un château

Parmi les voix de ce mouvement, il y a celle de l'icaunais Julien Marquis, fondateur de l'association "Adopte un château" et président du collectif patrimoine 2.0 avec lequel il avait déjà lancé la campagne "cet été je visite la France".

Huit mois plus tard, c'est toujours le flou pour les professionnels. "Ils ont le sentiment de ne pas avoir de visibilité sur les échéances à venir", explique Julien Marquis. "Beaucoup de sites ne sont pas forcément ouverts au public en ce moment, certains rouvrent pour les vacances mais ce n'est pas une majorité, et la grosse problématique aujourd'hui c'est la possibilité d'ouvrir en avril. Donc on s'est dit qu'on allait quand même mettre un petit coup de pression. Car si les monuments ne rouvrent pas en avril, pour tout un secteur, ça va être très compliqué", poursuit le défenseur du patrimoine.

Julien Marquis note, comme ses confrères, une certaine incohérence : "quand on voit les périodes de soldes où il y a eu de grandes queues devant certains magasins, des supermarchés bien surchargés à Noël, on se dit que la plupart des musées ne sont absolument pas un risque sanitaire pour le grand public".

Avec ce nouveau slogan "Au secours rouvrez-nous", il s'agit de rappeler que la culture est une nécessité, que les musées et le patrimoine participent à notre bien-être : "pour nous, s'alimenter ou apprendre, voir des expositions, c'est à peu près du même niveau. C'est une nécessité, c'est un besoin réel pour l'Homme. Là, ça fait plus de 100 jours que les cinémas, les théâtres et les monuments sont fermés, donc on se dit que ça devient indispensable, psychologiquement. Par exemple pour les jeunes. On dit que les jeunes vont très mal en ce moment, eh bien ils sont les premiers consommateurs de culture !"

Selon Julien Marquis, il faut donc rouvrir le plus vite possible parce que les gens en ont besoin, mais aussi l'économie : "Il y a des embauches qui doivent se faire dans les mois qui viennent : des recrutements de saisonniers qui vont ouvrir les sites, faire de la médiation culturelle, faire des visites-guidées et plein d'autres choses. Tout cela est remis en question", explique celui qui s'occupe aussi, à travers la société Alfran, de l'animation du château de Maulnes dans le tonnerrois.

Les lieux touristiques et culturels sont aussi, souvent, des entreprises, qui entrainent toute une économie : "Les chiffres d'affaires réalisés par les monuments ouverts au public ou par les petits musées privées, cet argent-là est réinvesti dans des travaux, dans des expositions, dans beaucoup de choses. Il y a donc tout un écosystème, avec les entreprises qui font les travaux, avec les consultants qui font des expositions, etc... Toutes ces personnes-là sont très interrogatives en ce moment. Et je ne vous parle même pas de tous les commerces, toutes les boutiques qui vivent parce qu'ils ont un monument attractif autour d'eux. Il y a un vrai danger pour une économie, qui depuis quelques années en France, se tourner vers le tourisme et en particulier le tourisme culturel".

à lire aussi Coronavirus : Roselyne Bachelot rencontre les directeurs des musées, qui réclament une réouverture rapide