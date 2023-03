"L'idée, c'est un lieu en dehors de la maison" : une nouvelle librairie pour enfants ouvre à Nîmes

Envie d'emmener vos enfants lire un livre et prendre le goûter en même temps ? Une nouvelle librairie pour enfants a ouvert ses portes le mois dernier rue fresque à Nîmes. Elle s'appelle "Mômes" et propose un salon de thé à côté de ses rayons. Pascale Georgel rappelle le concept : "La boutique est partagée en deux et les gens peuvent se retrouver pour boire un bon thé ou chocolat et passer un bon moment tout en lisant et en acheter." Elle poursuit : "C'est un lieu où on peut venir avec son enfant en dehors de la maison."

