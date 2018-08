Saint-Malo, France

Un peu d'histoire...L'île de Cézembre avait été solidement fortifiée par les allemands et, en août 44, elle fut intensément bombardée par les alliés. On dénombre plus de 2000 cratères sur ce territoire de 18 hectares. Seuls la plage sud et le restaurant étaient accessibles. Depuis, la mi-avril, vous pouvez marcher sur Cézembre. Un sentier de 800 mètres de long a été déminé par l'Armée puis aménagé par le Conservatoire du littoral. Le reste de ce superbe caillou, toujours pollué, continue à être interdit.

Avertissement: ne pas quitter le sentier © Radio France - Brigitte Hug

On ne sort pas du sentier, on ne grimpe pas sur les fortifications

La condition évidemment pour accéder à l'ïle est de venir en bateau. Les vedettes à passagers et les taxis de mer vous prennent à partir de Saint-Malo et Dinard. 20 minutes de traversée. Sylvie Cassagnau, la patronne de Captain taxi vous donnera, en plus, quelques conseils de prudence et règles de conduite : "Bien sûr, on ne sort pas du sentier, on ne grimpe pas sur les fortifications. On ne cueille pas les fleurs. On laisse ni mégot ni papier. Tout ce qu'on apporte à Cézembre, on le reprend avec soi.".

Le sentier serpente à travers les vestiges de la dernière guerrre © Radio France - Brigitte Hug

Vous avez au moins quatre espèces de goélands

Le sentier débute au pied du restaurant, au sud, au dessus de la plage, pour grimper vers le nord et la falaise, puis faire une boucle, côté ouest. Il serpente à travers les vestiges de la guerre, les blockhaus et les pièces d'artillerie et offre des points de vue exceptionnels, notamment à l' ouest, sur le cap Fréhel et le phare du Jardin. Le nouveau parcours permet aussi de découvrir des centaines d'oiseaux dont des cormorans huppés, des sternes et des guillemots de Troïl. Laurent a pris l'habitude de les photographier: "Vous avez au moins quatre espèces de goëlands. Là sous nos yeux, vous avez une femelle et un petit de cette année. Il est tacheté gris et il n'aura ses plumes blanches que dans trois ans.". Si vous avez de la chance, du côté de la falaise au nord, vous pourrez apercevoir des pingouins Torda