L'illusion, thème de la 5 ème édition d'Un Eté au Havre

Depuis cinq ans, c'est le rendez-vous culturel et artistique de l'été au Havre. Le festival Un Eté au Havre démarre ce samedi jusqu'au 19 septembre avec pour thème cette année, l'illusion. Depuis l'année dernière, en raison de la crise sanitaire il n'est pas possible d'organiser de grandes cérémonies d'ouverture ou de fermeture du festival.

L'édition 2021

20 oeuvres et installations (6 nouvelles, 14 à re-découvrir)

5 expositions

4 parcours de promenade

un budget inchangé depuis 4 ans : 3 millions €

ECOUTEZ Jean Blaise, le directeur artistique d'Un Eté au Havre Copier

Un endroit insolite habituellement fermé au public

L'artiste italien Fabio Viale reproduit en marbre des statues grecques et y appose des tatouages, symboles de la criminalité japonaise et russe © Radio France - Amélie Bonté

L'exposition de l'artiste Italien Fabio Viale est à découvrir dans un endroit que les Havrais connaissent mais dont l'accès est habituellement fermé au public, puisqu'il s'agit d'une résidence privée : les jardins de la villa maritime. Pour cette édition, vous pouvez passer les grilles de la villa et découvrir les statues de marbre de Fabio Viale, des reproductions de classiques grecques... tatouées avec des symboles de criminalité japonaise ou russe.

Les sculptures de Fabio Viale sont à découvrir dans le jardin de la villa maritime, habituellement fermé au public © Radio France - Amélie Bonté

L'artiste italien Fabio Viale sculpte le marbre, une passion depuis ses 16 ans © Radio France - Amélie Bonté

Le cru 2021 de l'ESADHaR

Le festival Un Eté au Havre suit de près les étudiants de l'ESADHaR, l'école supérieure d'art et de design Le Havre-Rouen et cette année, l'organisation a choisi une oeuvre d'un étudiant diplômé en juin. Arthur Gosse, 26 ans a pu installer son oeuvre La lune s'est posée au Havre, square Saint-Roch. L'oeuvre fait 1,6 tonne et 3,5 m de diamètre. Il a fallu un an et demi pour la concevoir et la réaliser. Ce sont les étudiants du lycée professionnel Schuman-Perret du Havre qui l'ont fabriqué en staff, un mélange de plâtre et d'agave. A l'intérieur la structure est faite en bois et peut résister aux intempéries, le tout est posé sur un trépied en bois et acier immergé dans l'une des mares du square Saint-Roch. A noter que chaque cratère est unique et a été apposé dessus à la main.

La lune s'est posée au Havre d'Arthur Gosse est à voir au square Saint-Roch © Radio France - Amélie Bonté

Le Havre c'est comme la lune, c'est gris, c'est loin, personne ne veut y aller mais c'est un endroit fascinant"

L'illusion partout dans la ville

Cette année, l'illusion vous entraîne devant le palais de Justice du Havre, à lever la tête vers la tour de l'hôtel de ville observer de drôles d'oiseaux, illusion encore du côté du terminal croisière et jusque sur la digue sud du côté du musée André Malraux (MuMa). Le MuMa qui accueille l'exposition du belge Philippe De Gobert Du merveilleux en architecture au conte photographique, exposition également au Portique de Théo Mercier et puis au Tétris où Exhibit! est de retour avec Quitter la gravité.