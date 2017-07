L'immense succès de Cité de la Tapisserie d'Aubusson

En un an, la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson a un an a enregistré 57.000 entrées payantes. Bien plus que les prévisions les plus optimistes. La Cité va encore développer ses collections et renouveler les œuvres exposées.

La Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson a un an. Elle avait été inauguré le 10 juillet 2016 par François Hollande, lors de sa visite spéciale en Creuse, et son succès dépasse toutes les prévisions: ses responsables tablaient sur environ 40.000 entrées par an. Pour la première année d'exploitation, on en est déjà à plus de 57.000!

Un changement radical par rapport au Musée

Emmanuel Gérard le directeur de la Cité internationale de la Tapisserie à Aubusson se réjouit "c'est trois plus de visiteurs, trois fois plus de surface de visite, trois fois de chiffre d'affaire de la boutique (...) C'est le musée multiplié par trois."

"L'effet curiosité" de la première année ne durera peut-être pas, mais la Cité de la Tapisserie travaille aussi au renouvellement des œuvres exposés, à la fois pour attirer de nouveaux visiteurs, mais aussi pour faire revenir ceux qui sont déjà passés.