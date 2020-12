L'inauguration du mapping de Noël sur la cathédrale de Bordeaux à nouveau reportée

La projection "chuchotis et brouhaha" créée par le collectif Organ Phantom aura lieu ce mardi 15 décembre, soit deux jours après la date annoncée par la Ville de Bordeaux initialement.

L'inauguration de ce mapping sur la cathédrale de la place Pey-Berland devait avoir lieu dimanche 13 décembre, mais les artistes locaux ont rencontré "une série d’avaries successives et indépendantes les unes des autres qui les ont conduit à réaliser les derniers réglages jusqu’au lundi 14 inclus", explique la mairie.

Retard au montage

Le collectif qui a créé toute la musique, les animations 3D et les dialogues lui-même, a finalement pris du retard lors du montage de son installation place Pey Berland, la semaine du 7 décembre.

Car derrière ces animations, il y a un tout un système électrique à mettre en place, sans compter les projecteurs qui doivent être installés à la bonne distance de la cathédrale pour obtenir un beau résultat. Mais la pluie s'est invitée cette semaine-là et il était trop dangereux d'installer l'électricité. Le collectif a également dû jongler avec la manifestation du samedi 12 décembre. Organ Phantom n'a finalement eu qu'un seul jour pour tout installer contre quatre normalement.

Un jour pour réaliser également les derniers réglages... ou plutôt une nuit. Ces illuminations projetées sur la cathédrale ne sont visibles que lorsqu'il fait assez sombre "comme lorsque vous projetez un film chez vous, si vous ne fermez pas les volets ça ne marche pas. Eh bien là c'est pire, car la luminosité ce n'est pas celle d'une fenêtre c'est celle du ciel... Il faut donc vraiment attendre que la nuit soit noire", explique Marie Laverda, la directrice artistique.

Un mapping géant réalisé en deux mois

Le projet a pourtant été réalisé en un temps record rappelle la directrice artistique : en seulement deux mois contre quatre mois habituellement pour un mapping géant comme celui-là. Un contre-temps d'autant plus frustrant pour les artistes qui ont travaillé tous les week-ends pour présenter cette création à temps.

La projection de "chuchotis et brouhaha" devrait désormais bien avoir lieu tous les soirs, à partir de ce mardi 15 décembre et jusqu'au 3 janvier. Une marelle labyrinthe géante a également été dessinée au sol : "On a envie de faire jouer les enfants, de voir comment ils s'approprient cet espace, et aussi d'interpeller les gens à travers ce mapping. C'est la réaction qui est sympa et puis c'est le message aussi : il était temps de parler de retrouvailles, du vivre ensemble et tout ce que peut représenter les festivités de fin d'année", conclut la directrice artistique.