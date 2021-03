L'incroyable succès de l'auteur mayennais de bandes dessinées Zanzim, des ventes record pour "Peau d'Homme"

Né à Saint-Georges-le-Fléchard, dans l'Est du département de la Mayenne, Frédéric Leutelier, alias Zanzim, est un auteur de bandes dessinées à succès. Sa BD, intitulée "Peau d'Homme", qui a remporté plusieurs prix, s'est déjà vendue à plus de 100.000 exemplaires.

Il a vendu 110.000 exemplaires en un an de sa BD "Peau d'Homme", aux éditions Glénat, une fable historique qui plante son décor dans l'Italie de la Renaissance, album graphiquement réussi qui, pour beaucoup, est un manifeste anti-homophobie.

Le dessinateur mayennais Zanzim connait en ce moment un succès incroyable, remportant plusieurs prix comme au dernier Festival d'Angoulême, le "Cannes de la BD" : "c'est complètement fou, le thème de la BD a plu et on arrive aussi sur des lecteurs qui ne lisent pas forcément des bandes dessinées. C'est un album humaniste et féministe, qui amène à la tolérance" explique-t-il à France Bleu Mayenne. Entre deux promotions, Zanzim travaille sur un nouveau projet.

Par ailleurs, le succès ne lui monte pas à la tête, Zanzim garde les pieds sur terre et a une pensée pour les autres dessinateurs français qui rencontrent des difficultés financières ces dernières années : "le succès arrive à 49 ans, avant je devais faire d'autres boulot. Vous savez, les auteurs sont précaires, gagnent 800 euros par mois. C'est un boulot difficile, il faut de la persévérance. On se bat pour avoir un vrai statut afin de pouvoir vivre décemment".