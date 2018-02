Inaugurée en novembre, la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras est la seule du département à ouvrir le dimanche matin. Emmanuel Macron souhaite que plus de bibliothèques suivent cet exemple.

Carpentras, France

Elles ne sont que 130 dans toute la France. Les bibliothèques qui ouvrent leurs portes le dimanche sont rares et cette réalité ne convient pas au gouvernement. Le président de la République Emmanuel Macron et la ministre de la Culture Françoise Nyssen ont fait savoir que la dotation aux collectivités en faveur des bibliothèques allait augmenter de 8 millions d'euros afin de financer le coût des ouvertures le dimanche matin.

L'Inguimbertine, exemple à suivre

Ouverte le dimanche matin de 9h à 12h, la bibliothèque Inguimbertine de Carpentras accueille en moyenne 600 visiteurs sur cette tranche horaire. Un chiffre qui conforte le choix de la municipalité : « Il fallait que les gens puissent venir à la bibliothèque quand ils ne travaillent pas », résume Francis Adolphe, maire de Carpentras.

Un public différent de celui de la semaine

Un dimanche matin à l'Inguimbertine, on peut voir quelques collégiens jouer aux jeux vidéos sur des ordinateurs, des étudiants réviser leurs partiels, des grands-parents faire la lecture à leurs petits-enfants ou encore Nancy, Carpentrassienne qui travaille la semaine à Cavaillon : « quand je rentre le soir, la bibliothèque est fermée donc j'en profite le dimanche matin». On peut aussi voir des familles entières franchir la porte de l'Inguimbertine puis se disperser dans les différentes salles : « ce sont des gens qui ont du temps devant eux alors chacun vaque à ses occupations et ils se retrouvent à midi pour le repas dominical », explique Francis Adolphe.