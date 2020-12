L'initiation ou le retour à la pratique d'un instrument de musique durant les confinements

Les vauclusiens confinés se sont aussi laissés tenter par l'apprentissage d'un instrument ou bien le retour à une pratique abandonnée depuis l'enfance ou l'adolescence. Le phénomène est plus que tangible par exemple chez Music Market à Cavaillon , ce magasin qui vend tous les instruments du piano aux guitares, violons en passant par les instruments à vent a vu sa clientèle grossir depuis huit mois relate Pierre Chastan : « Ce sont des nouveaux clients qui sont arrivés et qui m’ont dit ‘’j’avais fait une initiation quand j’étais jeune au piano. C’était un peu barbant donc j’ai laissé tomber le piano, ou j’ai laissé tomber le violon ou la guitare. En plus de ma vie de famille qui m’a pris beaucoup de temps. Donc là avec le confinement j’ai énormément envie de me remettre a la pratique d’un instrument. ‘’

La musique de toute façon est bien _une activité qui permet de se libérer et de penser à autre chose dans ces moments troublés_. En plus on a compris que face à la concurrence des site de vente en ligne internationaux et bien on s’aligne sur leurs prix avec en plus le conseil et le suivi ».

Même phénomène chez Music Satisfaction à Pernes-les-Fontaines pour Thierry Vernhes : « Ils n’avaient pas le temps pendant qu’ils travaillaient donc ils ont profité de ce moment-là pour se mettre à un instrument. En général ce sont plutôt des adultes et c’est la guitare qui marche bien. »

Un engouement pour la musique qui a touché autant les distributeurs que les fabricants

Les dernières enquêtes d’Hadopi sur la consommation de biens culturels dématérialisés pendant le confinement laisse d’ailleurs bien voir une très nette une hausse de leur consommation, musique comprise en lien aux nouvelles pratiques musicale des périodes en question.

Des fabricants comme Fender, Gibson, Taylor ou C.F. Martin & Co ont carrément été surpris de voir leurs commandes décoller en tant que fournisseur et même dans le monde entier. A tel point que l'un des plus grands fabricants de guitares, l'américain Fender annonce déjà que 2020 est la plus grande année de volume de vente de son histoire.