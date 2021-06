L'inspiration BD de Picasso à Angoulême

C'est l'exposition de l'année au Musée de la Bande Dessiné à Angoulême. "Picasso et la BD" retrace les carrefours graphiques du grand maître espagnol et du Neuvième Art. Visible jusqu'au 2 janvier 2022, avec une cinquantaine de dessins et peintures originaux de Picasso.

Inaugurée hier soir au Musée de la Bande Dessinée à Angoulême, l'exposition "Picasso et la bande dessinée avait déjà été présentée, à l'automne dernier, au Musée National Picasso à Paris. Elle montre l'influence de la BD dans le travail de Picasso. A Barcelone d'abord quand, enfant, il dévorait des illustrés. Puis, plus tard, lorsque Gertrude Stein, l'Américaine installée à Paris, amie de Fitzgerald et Hemingway, cette "génération perdue" d'après la Première Guerre mondiale, lui fit découvrir les "comics" américains.

"un boulimique du graphisme" (Pierre Lungheretti)

Picasso s'en souviendra toute sa vie, multipliant les dessins divisés sur une même feuille de papier comme une planche de bande dessinée. Il découvre la "narration séquentielle" qui fait la particularité du Neuvième Art : c'est "Guernica", "Les demoiselles d'Avignon", le découpage d'un tableau pour raconter plusieurs aspects simultanés de la réalité. Toute sa vie, Picasso aura été un boulimique du graphisme, des arts premiers aux réalisations les plus contemporaines de l'art urbain et populaire. Pour le directeur général de la Cité de la Bande Dessinée et de l'Image, dont dépend le Musée de la BD d'Angoulême, Pierre Lungheretti, "la façon dont la bande dessinée raconte des histoires a influencé Picasso dans plusieurs de ses oeuvres".