L'intervention, un film qui marque la naissance du GIGN projeté samedi soir à l'Escale à Migennes

Migennes, France

L'intervention, sorti en début d'année, est un film réalisé par Fred Grivois. Il s'inspire librement de la prise d'otages qui a eu lieu en 1976 à Djibouti. Des terroristes avaient attaqué un bus d'enfants de militaires français qui s'était enlisé à une centaine de mètres de la frontière avec la Somalie. La France avait alors envoyé sur place une unité de tireurs d'élite de la Gendarmerie afin de débloquer la situation.

C'est ce qui marquera la naissance du GIGN.

Daniel Cerdan participera au débat qui suivra le film. Il a servi de 1981 à 1995 au sein du Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale comme sous-officier puis officier . Il est également l'auteur de trois ouvrages sur le GIGN.

Autres intervenants, le colonel Reynald Boismoreau, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Yonne ainsi que le lieutenant colonel Descaves, officier d'intervention pour le groupement de gendarmerie de l'Yonne.

Dans l'Yonne depuis 2017, les gendarmes ont la capacité d'apporter une réponse rapide à une éventuelle attaque terroriste. Le lieutenant colonel Descaves, du groupement de gendarmerie de l'Yonne. Copier

A Auxerre depuis 2017, le PSIG (peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie) et devenu le PSIG Sabre. Une unité composée de 16 hommes et d'une femme. Ils ont une formation anti terroriste et sont lourdement armés pour intervenir rapidement et efficacement. Une unité qui vient en renfort, au quotidien, de toutes les brigades de gendarmerie de l'Yonne, et bien sûr en cas d'attaque terroriste éventuelle.