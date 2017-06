Dernier concert des Fréro Delavega : "Finir chez nous à Bordeaux c'est un gros cadeau !"

Le duo girondin Fréro Delavega donne son dernier concert ce samedi soir à Bordeaux. Plus de 25 000 personnes ont réservé leur place pour cet adieu. La fin d'une aventure de sept ans, depuis leur premier concert dans un pub bordelais, qui risque d'être chargée en émotions. Interview.

Vous avez des fans qui vous ont fait part de messages concernant ce dernier concert à Bordeaux ?

Florian Delavega : C'est vrai que c'est un rendez-vous particulier sur cette tournée d'adieu, c'est le dernier. Certains nous ont fait part de leur souhait de ne venir qu'à cette date ! Jérémy Fréro : Des fans qui viennent, qui payent l'hôtel, le billet d'entrée... c'est assez impressionnant quand même, c'est beaucoup d'argent ! Florian Delavega : Les gens sont émus et nous le renvoient, mais c'est magnifique de se livrer autant face à eux. C'est de cette façon qu'on voulait vivre la musique. Bordeaux va être une étape un peu plus dure que les autres, mais ça va être encore plus beau.

Peut-être quelques surprises à vos fans bordelais ?

Florian Delavega : Ce qu'on va mettre en avant c'est l'émotion, et je pense les gens qui viennent à ce concert viendront pour la vivre avec nous. Quand à une surprise peut-être pas, mais en tout cas les émotions seront bien présentes.

Votre séparation attriste beaucoup de vos fans, comment voyez-vous l'avenir ?

Jérémy Fréro : On a pas fini de s'exprimer, on est jeunes on a encore plein de projets, c'est plutôt encourageant. Du coup on se jette dans un espèce d’inconnu assez excitant. On n'a pas hâte que ça arrive mais on est contents de ça. Florian Delavega : On ne voit pas ça comme quelque chose de triste, mais comme la fin d'un voyage. On est contents d'avoir vécu cette histoire et hyper fiers de pouvoir finir avec ce concert place des Quinconces chez nous à Bordeaux. C'est un gros cadeau !

Rendez-vous à 19 h 30 place des Quinconces à Bordeaux. Un guichet sur place assurera la vente des derniers billets.