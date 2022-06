L'interview exclusive de Sting avant son concert royal au Domaine de Chambord

Après deux reports en 2020 et 2021, Sting s’est bien produit ce mardi 28 juin à Chambord pour une heure et demie de grand spectacle dans lequel il a revisité ses plus grands hits en solo ou avec The Police, pour la plus grande hystérie des 20 000 spectateurs présents.

Sur la terrasse de la tour de la Lanterne du château de Chambord, Sting a accordé ce mardi 28 juin une interview exclusive à Sébastien Doucet, pour France Bleu Orléans avant son concert dans le parc du Château de Chambord. Il a fallu attendre deux ans pour voir le chanteur de The Police sur scène.

Deux ans d'attente pour les 20 000 spectateurs

Reporté deux fois en raison de la pandémie de Covid 19, ce concert exceptionnel était attendu par 20 000 personnes. Les billets s'étaient arrachés en moins de trois heures lors de la mise en vente initiale.

C'est un lieu magnifique, je suis très content

Sting confie que le château imaginé par Léonard de Vinci et construit par François 1er a été un lieu inspirant pour ce concert.

Sting au micro France Bleu Orléans de Sébastien Doucet Copier

Le concert de Sting au Château de Chambord © Radio France - Sébastien Doucet

La scène était installée devant la façade nord du Château de Chambord, elle a nécessité le travail de 300 techniciens pendant dix jours. C'était la première fois que le domaine accueillait un concert rock. "C'est une grande chance, c'est beaucoup de travail" confie Jean d'Haussonville, le directeur du Domaine National de Chambord. "Cela va nous permettre de faire connaître Chambord beaucoup plus largement à travers le monde. C'est aussi un grand plaisir car c'est un grand musicien, un grand artiste, qui a toute sa place ici".

Un documentaire pour revivre les grandes heures de The Police

Pour ceux qui souhaitent retrouver les riches heures de son groupe The Police, vient de paraitre « Around the world », un coffret qui contient de larges extraits de leur toute première tournée mondiale entre 1978 et 1980, un concert enrichi d’un documentaire inédit qui reflète la belle insouciance de Sting et de ses acolytes Andy Summers et Stewart Copeland.