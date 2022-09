L'inventeur de la choucroute aux trois poissons, Guy-Pierre Baumann, est mort

Un grand nom de la cuisine alsacienne est décédé jeudi 1er septembre. Guy-Pierre Baumann, 82 ans, a été le propriétaire de la prestigieuse maison Kammerzell, installée au pied de la cathédrale à Strasbourg de 1987 à 2009.

Il est connu pour être l'inventeur de la choucroute aux trois poissons en 1972. Il l'avait créée pour "alléger" la recette initiale à base de charcuterie. Les saucisses et le lard sont remplacés par les trois poissons. "Du saumon, du flétan et et du haddock, pour son gout fumé qui rappelle celui du lard. C'est l'alliance de tous les ingrédients qui fait la finesse du plat. Les poissons mais aussi le chou mariné dans un mélange d'épices et la sauce bien sûr", explique Hubert Lépine, le chef de cuisine actuel du restaurant.

Guy-Pierre Baumann est né en 1940 à Magstatt-le-Bas (Haut-Rhin). A l'initiative de l'Union des industries hôtelières du Bas-Rhin, un hommage lui sera rendu mercredi 7 septembre à 9h30 devant la maison Kammerzell.

